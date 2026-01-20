我是廣告 請繼續往下閱讀

張南茜／科技業主管台美貿易談判傳來捷報，台灣成為全球第一個在美國「232條款」下取得半導體最惠國待遇的國家，更確保了鋼鋁、汽車零組件等產業與日、韓、歐盟享有同等的競爭立足點。在這份亮眼的成績單背後，除了華府前線談判人員的折衝樽俎，更有一股在台北默默支撐、長達九個月「日夜顛倒」的堅定力量，而這股力量的關鍵核心之一，正是行政院副院長鄭麗君。主責談判的代表在記者會上透露了一段感人的細節，在長達九個月的談判期，當前線團隊在華府進行實體會議時，遠在台北的總統、副總統、卓榮泰院長及相關部會首長，是「無時差」地隨時待命。每當華府前線有問題傳回台北，群組裡「總是有沒睡覺的人」能即時決策、即時提供彈藥。這種全政府一體的運作模式，正是此次談判能突破重圍的關鍵。在這場被形容為「不是傳統經貿談判，而是談不好就面臨高關稅」的硬仗中，鄭麗君副院長的角色尤為吃重。作為行政院的「大腦」與跨部會協調的樞紐，她以一貫的細膩與精準，將繁雜的產業數據、法規細節與戰略目標，編織成前線最堅實的防護網。貿易談判從來就不只是外交辭令的攻防，更是國內產業實力的盤點與整合。從半導體到傳統產業，從稅務問題到供應鏈合作，每一個談判籌碼的拋出，都需要後方精密的計算與跨部會的無縫接軌。鄭麗君副院長在行政院內，正扮演著這位穿針引線的織網者，確保在長達九個月的拉鋸戰中，台灣的政策論述始終清晰、步伐始終一致。這次談判爭取到對等關稅降至15%且不疊加計算，不僅穩住了工具機、機械等傳統產業的出口競爭力，更以前瞻性的眼光，預先為台灣未來的半導體產業爭取到「配額內免稅」的防護罩。這種「以穩定治理不確定性」的戰略思維，帶有鮮明的鄭麗君風格——既有理想性的宏觀視野，又有務實的執行細節。我們常將掌聲獻給在前線簽約的英雄，但更不應忘記那群在台北深夜裡亮著燈、守著電話的執政團隊。正是因為有鄭麗君副院長這樣沈穩、細緻的領導者，在後方日以繼夜地協調與守護，台灣才能在詭譎多變的國際經貿秩序中，穩穩地站上了全球第一的位置。這不僅是談判的勝利，更是「Team Taiwan」總體戰力的展現。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com