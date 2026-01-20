我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Albee（左） 推出全新Podcast 節目《日 yeahhhh 神叫》，張立東（右）友情相挺。（圖／SoundOn提供）

賀瓏別看！Albee公開曖昧張立東

▲張立東（左）自爆曾親眼撞見女友劈腿，Albee （右）給予安慰。（圖／SoundOn提供）

張立東對愛有期望！Albee暖給安慰

Albee斷開賀瓏！Albee去（2025）年6月與賀瓏被拍到在日本大阪親密同遊，疑似地下情爆出，自此減少於螢光幕前露面，如今終於大動作復出，推出全新Podcast節目《日 yeahhhh 神叫》，首集嘉賓邀請好友張立東座客，2人互虧、互嗆毫不避諱，Albee 笑說張立東常被誤會是中央空調，張立東則反擊她是「全民女友公敵」，還追問：「如果要談戀愛，妳會把我排第幾順位？」讓Albee當場大笑：「所以現在如果我說我們來談戀愛吧，你會說好喔？」一來一往話題十足。Albee正式推出全新Podcast 節目《日 yeahhhh 神叫》，張立東友情相挺，Albee笑說張立東的個性讓人感覺親切，是大家公認的好朋友，因此常被誤會是「中央空調」，張立東則不甘示弱，反擊她是「全民女友公敵！」互動笑料不斷。談及感情話題時，張立東問Albee：「如果我要談戀愛，妳會把我排第幾順位？」對方笑回：「所以現在如果我說我們來談戀愛吧，你會說好喔？」語氣讓現場曖昧氛圍瞬間升溫，展現「友達以上、戀人未滿」的微妙關係，相當有蹊蹺。整集雖充滿玩笑，不過張立東也難得流露真誠一面，自爆曾親眼撞見女友劈腿，某次因臨時取消加班，打算給女友驚喜，卻意外撞見女友與自己的好友一起返家，令他久久走不出情傷。張立東坦言，常被貼上「花心」標籤，其實對愛情始終抱有期待，希望未來能遇到一段值得彼此保護、真誠低調的戀情，Albee給予安慰，「希望陪伴你走過人生低潮！」義氣滿分。