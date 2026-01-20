我是廣告 請繼續往下閱讀

⭐️籃協完整聲明⭐️

一、SBL暨WSBL賽事所使用之地貼材質係數，均符合國際籃總(FIBA)規範，且與國內職業賽事所使用之地貼相同。本會也立即進行縮小地貼範圍、以割字地貼等改善措施，減少地貼面積。

二、所謂SBL暨WSBL賽事新台幣5183餘萬之申請補助金額，為協會115年度所編列之預算，仍需經運動部開會審查，將核定多少金額，尚不得知。以114年度為例，協會申請補助之金額為約4174萬，運動部核定之金額為約3100萬，協會自籌之比例約為26%，且核定之所有經費皆專款專用於SBL暨WSBL賽事辦理、賽事轉播及補助參賽球隊等計畫上。

三、本會一直以來積極配合出席運動部召開之各項會議，皆由決策層級主管或指派業務同仁出席參加，如有要求應由決策層級以上人員參加，協會必定配合辦理。

四、球員安全、經費申請與運用等，皆為協會應盡之職責，一定配合運動部之指導，徹底檢討，專業治理。

針對運動部昨（19）日發布新聞稿要求全面檢討SBL與WSBL賽事管理、場地安全及5183萬餘元補助申請案，中華民國籃球協會今（20）日正式發表4點聲明回應。籃協強調，目前賽事所用地貼皆符合國際規範，並已採取改善措施，而外界關注的高額補助款尚在預算編列審查階段，承諾未來將配合政府指導，強化專業治理。針對SBL賽場發生球員因踩踏地貼滑倒一事，籃協聲明指出，SBL與WSBL 賽事所使用之地貼材質係數，均符合國際籃總（FIBA）規範，且與國內職業賽事所使用的材質相同。儘管如此，為確保球員安全，籃協已立即採納建議，進行縮小地貼範圍、改用「割字地貼」等改善措施，以最大程度減少地貼面積，降低受傷風險。有關運動部點出的「5183萬餘元」高額補助申請，籃協澄清該筆金額為協會針對115年度所編列之計畫預算，並非最終核定金額，仍需經過運動部開會審查。籃協以114年度數據舉例說明，當時協會申請約4174萬元，最終運動部核定約3100萬元，協會自籌比例約26%。籃協強調，所有核定經費皆「專款專用」於賽事辦理、轉播及補助參賽球隊，絕無挪作他用。針對運動部批評「決策層級人員未能出席審查會議」，籃協表示一直以來均積極配合參與運動部各項會議，過去皆由決策層主管或指派業務同仁代表出席。籃協承諾，若運動部要求須由決策層級以上人員參加，協會未來必定全力配合辦理，展現承擔責任的態度。籃協最後強調，球員安全、經費申請與有效運用皆是協會應盡之責，對於近日引發的賽事誠信及場地疑慮，協會定會配合運動部的指導，徹底檢討並落實專業治理，以不辜負球員與球迷的期待。