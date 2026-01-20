我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣已在2025年12月底正式邁入「超高齡社會」，65歲以上人口數達逾467萬人，占總人口比率突破20%門檻，但想安心養老也要有錢，有的人繳了一輩子房貸，老了有房子，但沒錢養老怎辦？國內16家銀行開辦「以房養老」，截至去（2025）年底，累計核貸件數達1萬340件、核貸金額605億元，分別較2024年底成長15.13%及18.86%，其中北北基的核貸件數與金額都是最高的。所謂「以房養老」正式名稱是「逆向抵押貸款」 ，即持有房產的老年人將房屋抵押給銀行，由銀行每月支付生活費，直到借款人過世或貸款期滿為止，國內銀行從2015年開辦「以房養老」業務。截至2025年底，國內共有16家銀行開辦「以房養老」業務，包括合庫銀行、土地銀行、台灣企銀、第一銀行、華南銀行、台灣銀行、高雄銀行、中信銀行、台新銀行、上海商銀、兆豐銀行、安泰銀行、陽信銀行、彰化銀行、玉山銀行及台中銀行，整體業務以公股行庫為主力。根據金管會最新統計，截至2025年12月底，銀行承做「以房養老」累計核貸件數達1萬340件，累計核貸額度為605億元，分別年成長15.13%及18.86%。若就過去3年核貸金額來看，分別年增17.46%、14.64%與18.86%，顯示業務穩定成長。若就2025年全年狀況來看，「以房養老」辦理件數1359件，核貸金額96億元，件數跟核貸金額都皆創下歷史新高。金管會銀行局副局長張嘉魁分析，因應高齡化社會需求，「以房養老」可滿足用戶老年生活所需資金，加上房地產價值增加，可貸金額隨之增加，銀行加強宣導之下，年長者對資產活化接受度也跟著增加有關。就區域別來看，截至2025年12月底，北北基累計件數共5057件，占整體1萬340件的48.9%。若以2025年全年增長率來看，「高屏區」是本島中去年成長最快的地方，件數年增17.89％、金額年增24.66％。以件數觀察，去年全年各區域都有雙位數的成長，尤其是高屏、雲嘉南地區成長最多，而金額上高屏、雲嘉南、中彰投、宜花東也都有20％以上的成長率。至於申辦以房養老業務女性略多於男性，女性累計核貸件數達5935件、占比57.40%，男性則為4405件、占比42.6%，平均承作年限為22.08年。