▲百萬插畫家蓋彼突然發出筆下角色妞妞脫褲開腿的影片，引發外界熱議。（圖／翻攝自蓋彼 Gabi SDK臉書）

蓋彼親自致歉 承認玩笑開過頭、承諾調整方向

配音員無法續錄 創作動力因此中斷

以情侶日常與兩性互動走紅、累積百萬粉絲的插畫家蓋彼，過去以「建寶、妞妞」為主角的動畫短片長期更新，卻自2024年底起突然停更，讓不少粉絲持續敲碗回歸。直到近日，她才在社群平台發文說明停更原因，並透露正考慮重啟動畫創作。不過貼文同步附上的新片段，則是以「妞妞脫褲開腿」為內容，因畫面設計與過往風格落差過大，引發粉絲不安與大量討論。對此蓋彼今（20）日也透過影片出面說明：「AI玩笑過頭了...跟大家說聲抱歉！」蓋彼此次回歸的說明貼文所附的動畫片段，因使用妞妞「脫褲、開腿」的畫面，與過往溫馨日常路線差距明顯，不少粉絲直言：「看不懂想傳達什麼！」也有人認為氣氛過於突兀，與熟悉的角色形象不符。留言區隨即出現對創作方向是否轉變的猜測，有人擔心角色設定被顛覆，也有人擔憂內容走向將與原本受眾產生落差，整體反應呈現明顯兩極。面對外界熱議，蓋彼今日出面回應，坦言：「昨天的影片想得太少，AI玩笑開過頭了！」並向粉絲致歉，表示未來仍會使用AI作為輔助工具，但不會再以類似方式開玩笑，她也提到沒想到這樣的內容會被放大成新聞，感到相當意外。至於部分粉絲揚言退追，蓋彼則半開玩笑回應，尊重大家選擇，但也笑稱：「之後就不要再偷偷回來看新影片！」語氣帶點自嘲，她強調接下來會更審慎拿捏角色呈現方式，希望在嘗試新技術的同時，仍能保留粉絲熟悉的角色魅力與敘事核心。蓋彼過去曾表示動畫停更的關鍵在於男主角「建寶」的配音員，因個人因素無法再參與後續錄製，她坦言對方的聲線已與角色高度綁定，即便嘗試找不同人試配，整體感覺始終不對勁，加上自己對角色完整度與情感連結的堅持，久而久之便失去持續製作的動力，最終選擇全面暫停更新，她也強調這段期間並非沒有故事想法，而是卡在「角色靈魂」無法被取代的現實。談到為何此時再度嘗試動畫創作，蓋彼指出，近年AI技術快速進步，能在分鏡、動態補間與流程加速上提供輔助，讓原本必須獨自承擔的大量工作得以分流，也因此萌生「再試一次」的念頭，她同時坦承AI目前仍存在角色一致性不足的問題，例如角色在連續動作中可能出現比例或五官變化，仍需人工修正，但她希望能逐步克服技術瓶頸，讓建寶與妞妞的世界有機會以不同形式延續。