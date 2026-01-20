我是廣告 請繼續往下閱讀

涉嫌電信詐騙的太子集團創辦人陳志先前落網並被遣返中國，柬埔寨著名的詐騙大本營「西港」西哈努克市傳出大規模逃亡潮，中國駐柬埔寨大使館外，近期也有許多從園區逃出的中國公民排隊返國。太子集團創辦人陳志7日在柬埔寨落網並被遣送回中國，當地多個詐騙園區也被陸續掃蕩。《柬中時報》報導，近期許多從柬埔寨詐騙園區脫身的中國公民，在中國駐柬埔寨使館外排隊等候。中國外交部發言人郭嘉昆今在例行記者會回應，中國政府高度重視海外中國公民的安全。中國駐柬埔寨使館正與柬方保持溝通協調，開展相關的工作。近段時間，中方同柬埔寨積極合作，打擊跨境電信網路詐騙犯罪，取得顯著成效。中媒荔枝新聞報導，中國駐柬使館駐西哈努克領事辦公室表示，從園區脫身的中國公民，可以通過兩種管道返回中國，一是去金邊的中國駐柬使館辦回國證明，辦完以後再去金邊的移民總局辦理回國相關的流程；或者是在當地警察局自首，警察局也會把人送到移民局遣返中心等待遣返。但是金邊相對更快一些，地方警察局遣返的流程會更長一些。西港（西哈努克）警察局中文熱線也證實，的確有電信詐騙園區正在放人。知情人士透露，柬埔寨有部分園區打開大門，「想繼續幹的可以留下，不想幹的就自行離開，園區已不能再對人員實施軟禁」。