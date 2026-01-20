彰化要有全新休息站了！立委陳秀寳表示，交通部公路局評估後，已正式同意於台61線西濱快速公路彰化鹿港段179K處設置公路休息站。目前工程已順利發包並進入細部設計階段，預計最快將於2027年2月正式開幕，補齊西濱中部路段的最後一塊拼圖。
彰化要有第一座休息站了！最終地點在鹿港
休息區是許多民眾長途駕駛的補給中繼站，目前台灣除了國道設置的20個服務區與休息站之外，在台61線西部濱海快速公路上其實也有3個休息站已經正式營運中。
而立委陳秀寳昨（19）日也公布最新消息，交通部公路局經評估後，已正式同意於台61線彰化鹿港段179K處設置公路休息站，而這個休息站原本初步規劃於「線西段」設置，但因廠商經營意願低落而流標。公路局隨後將目標轉往觀光資源豐富的鹿港段。由於鹿港具備強大的產業推廣潛力，成功完成招標程序。
台61線鹿港休息站目前正辦理細部設計，近期將動工施作。整體工期約需一年，目標在2027年農曆年後開張迎客。許多用路人得知消息後，也紛紛大讚，「開西濱終於不用憋尿到雲林了」、「彰化終於要有休息站了」、「身為彰化人，啟用後要去踩點」、「算是好消息」。
台灣公路休息站有哪些？經營型態曝光
事實上，目前除了國道之外，西部濱海快速公路也有3個休息站已經設置，並邀請超商業者進駐，分別是2023年8月5日開幕、位於新竹縣新豐鄉的「新豐休息站」；2023年10月13日開幕、位於台中市大安區的「大安休息站」，以及2021年2月7日開幕、位於雲林縣口湖鄉的「口湖休息站」。其中，口湖休息站因靠近金湖萬善爺廟，因此當地業績相當不錯。
實際查看口湖休息站Google評價，發現當地累積了4千多則評論，仍維持4.3顆星的極高好評，許多旅客到當地暫時歇息時，發現休息站內的飲料店和速食店還有厠所都是用貨櫃屋組成，但室內環境都有開冷氣，廁所也相當乾淨衛生，有伴手禮、熱食、在地名產能購買，雖然占地不大，但功能性通通俱全。
至於即將在未來完工的鹿港休息站，也將延續前述風格，主打「小而美」的功能性，滿足民眾停車、飲食、休息等需求，還會販售推廣在地農漁產品的經營型態。
資料來源：交通部公路局、立委陳秀寶
