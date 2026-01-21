尾牙季登場，別再只信美輪明宏或TWICE娜璉！近日Threads瘋傳一組最強「尾牙都市傳說」，網友實測帶「韓團男神」小卡搭配《花木蘭》神曲，竟讓整桌同事「中獎率100%」，超玄經歷曝光後全網嚇壞，驚呼：「這組合比娜璉桌布更猛！」
帶神卡播神曲 整桌全中獎太邪門
一名網友在社群平台Threads上分享這段神奇經歷，表示自己聽信偏方，帶著Super Junior成員崔始源的「始源財神卡」出席尾牙，並從進場就開始循環播放《花木蘭神曲》（〈以妳為榮〉）。沒想到奇蹟發生，原PO這桌凡是有抽獎資格的同事「全部中獎」，獎項包含現金2萬元、1萬元、香港雙人來回機票、膠囊咖啡機等，甚至連樂透獎都沒落下。
為何始源被當財神爺？全因驚人家世
貼文曝光後引發瘋傳，許多人好奇為何崔始源會被視為財神？事實上，這源於粉絲圈的迷因文化。崔始源家世顯赫，父親是知名企業總裁，加上他虔誠的信仰（曾自稱上帝的財神爺）與幽默性格，粉絲常開玩笑要「吸歐巴的財氣」。
甚至在演唱會上，只要始源靠近舞台裝置（柱子），粉絲就會開玩笑說要「繞著源柱跑」，希望能變得跟他一樣有錢。因此，「始源」逐漸在粉絲心中成為帶來富貴與好運的象徵，並非傳統意義的神明，而是一種充滿喜氣的招財手機桌布與護身符概念。
網友實測嚇爛：別不信
這股熱潮已在網路上發酵，不少網友留言認證：「我是膜拜手機上的演唱會『源柱』，結果中8000」、「上次摸了一下源柱，發票中4200創新高」、「十元（始源諧音）真的是財神爺」。若今年尾牙還沒中大獎，不妨試試這個最新偏方，或許下一個幸運兒就是你。
