▲柯震東突然在Threads上徵韓文老師。（圖／TenTherma® 十蓓電波提供）

想精進語言能力 學韓文動機引關注

不看學歷與經驗 態度比實力更重要

藝人柯震東近日在社群平台Threads上無預警發布一則徵人貼文，開門見山寫下：「誠徵韓文家教老師！」並直言：「有興趣的開放報名！」語氣相當隨性。消息一出，立刻吸引粉絲目光，不少人驚訝柯震東私下竟開始為語言學習做準備，也好奇他究竟會開出什麼樣的條件來挑選老師。對此柯震東僅表示：「不能兇我！」讓粉絲全笑翻。從貼文內容來看，柯震東顯然有意強化韓文能力。雖然他並未說明學習動機，仍讓外界推測，可能與近期對韓流文化的關注、或未來工作規劃有所關聯。事實上，他向來不避諱分享生活近況，這次直接在公開平台徵求家教，也被視為相當接地氣的作法，與一般藝人透過經紀窗口低調安排形成對比。不過比起徵人本身，更讓網友會心一笑的，是柯震東開出的「篩選條件」，他以條列方式列出三點要求，卻清一色都是「不能兇我！」還連續加上驚嘆號，語氣既誠懇又帶點自嘲，這樣的設定瞬間讓留言區歪樓，不少粉絲直呼：「這條件太真實」、「看得出來真的很怕被罵」，也讓這則徵才文多了幾分喜感。相較於一般家教徵求多半會強調學歷背景、教學經驗或上課時數，柯震東的貼文完全未提及這些傳統條件，反而將「老師的態度」放在第一順位，他希望找到一位教學過程溫和、不會動怒的老師，顯示他對學習氛圍相當重視，也間接透露自己偏好輕鬆、沒有壓力的學習方式。這則徵人文曝光後，不少網友認為再次看見柯震東私下幽默的一面，有人笑說：「老師面試第一關就是情緒管理。」也有人打趣自薦：「我不會兇人但韓文普通可以嗎？」這篇貼文不只展現他想進修的決心，也替粉絲帶來一波輕鬆話題。