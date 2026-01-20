中央氣象署今（20）日晚間10時32分針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣等7縣市發布「低溫特報」，明（21）日到23日持續受到強烈大陸冷氣團南下影響，新竹以北地區有持續10度左右氣溫發生的機率，苗栗地區及金門有10度以下氣溫發生的機率，請注意防範。
⚠️低溫特報
📍影響時間：20日晚間至21日晚間
📌橙色燈號2：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣
📌黃色燈號：苗栗縣、金門縣。
強烈大陸冷氣團今南下 全台灣進入濕冷氣候
氣象署表示，今(20)日強烈大陸冷氣團南下，清晨北部及宜蘭低溫14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有16至18度，花東20至22度，中南部22至25度，入夜之後各地氣溫進一步轉冷；今日主要降雨是在基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北地區，竹苗及花東則較為局部或零星。
氣象署提醒要加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。
明天的天氣
氣象署表示，明(21)日持續受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；今晚至明日，氣溫會持續下降，西半部及宜蘭夜晚至清晨低溫只有11至13度，花東為15至16度，尤其苗栗以北及金、馬將有10度左右或以下氣溫發生的機率，。
預測明（21）日北部及東北部高溫僅13、14度，花東約18、19度，中南部高溫約20、21度；天氣方面，由於環境水氣仍多，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多;若低溫與水氣配合，北部、宜蘭2000公尺以上及3000公尺以上的高山有零星降雪機率。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
