泰國社會近日掀起一場巨大的憤怒風暴。造成多起重大工安事故、奪走32條人命的主要營造商「義大利泰工程公司」（Italian-Thai Development，ITD），竟被發現不久前才獲頒政府的「國家安全獎」，消息曝光後引發輿論，民眾痛批這不僅是對罹難者的二度傷害，更是對「安全」二字的極大諷刺。綜合泰國媒體報導，爭議源自1月14日呵叻府一處工地發生起重機倒塌事故，重型設備直接砸中行進中的特快列車，釀成至少30人死亡的慘劇。隔天（15日），ITD承包的龍仔厝府公路高架橋工程又發生類似崩塌意外，再奪走2條人命。連續兩天的致命事故，讓外界對該公司的工安管理徹底失去信心。不僅如此，ITD過往的「黑歷史」也被重新翻出。去年5月緬甸強震波及泰國，國家審計署大樓倒塌造成95人死亡，而該工程同樣與ITD有關。多起災難累積下來，讓這家營造巨頭被貼上「工安破口」的標籤，社會觀感早已跌至谷底。就在輿論撻伐聲浪高漲之際，眼尖網友發現ITD竟於去年12月19日，獲得勞工保護福利廳頒發的「泰國安全獎」。此事如同火上加油，網路瞬間湧入大量批評聲浪，質疑官方審核標準形同虛設，甚至懷疑該公司是仰賴政商關係與高層人脈，才得以披上「安全模範」的光環。面對排山倒海的質疑，勞工保護福利廳廳長薩羅傑（Saroj Khomkhai）緊急出面澄清，強調該獎項屬於「對事不對人」，僅針對ITD旗下位於沙拉武里府的結構製造廠，以及曼谷某醫院建設案等「特定工地」進行評選，並非對公司整體營運或所有工程的背書。然而，官方的技術性切割顯然難以服眾。泰國民眾普遍認為，一家整體工安紀錄屢屢釀成悲劇的企業，卻仍能以「局部樣板工程」拿下安全獎，本身就是制度失靈的證明。輿論持續要求政府全面檢討頒獎機制，納入企業整體安全紀錄與社會責任，否則所謂的「國家安全獎」，恐怕只會淪為替奪命承包商粉飾太平的遮羞布。