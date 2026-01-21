我是廣告 請繼續往下閱讀

今年度中央政府總預算持續卡關，民進黨今（21）日質問國民黨立委、台南市長候選人謝龍介，為什麼要為難台南人？為什麼不審總預算、不給台南人救災救命錢？民進黨指出，在國民黨和民眾黨惡意杯葛下，今年度中央政府總預算已經被阻擋長達145天，始終沒辦法交付審查。民進黨指出，總預算無法審查、更無法通過，除了影響民生、建設，還會削弱台灣社會面對災害的應變能力。民進黨批評，謝龍介丟包的總預算，造成行政院依法編列的「第一、第二預備金及災害準備金」，合計多達170億元，完全無法動支；民進黨說，這筆錢，是行政院依據《預算法》和《災害防救法》編列，如果台灣社會不巧遇到風災、水災、震災等重大災害侵襲時，中央政府臨時可以用來救災救命、照顧民眾的「保命錢」。民進黨直言，令人氣憤的是，包括謝龍介在內，藍白立委並沒有搞清楚，卡關的預算到底是什麼，只是為反而反，連給予政府及人民面對天災時的應變能力都不願意！民進黨提到，去年夏天，丹娜絲颱風罕見的從嘉南沿海登陸，「台南才剛被颱風丹娜絲重創，屋頂飛了、水電斷了，災民還在清理家園...苦不堪言！」以上這段話，節錄自謝龍介粉專在2025年7月28日，針對丹娜絲颱風所發表的貼文內容，「相隔才半年，謝龍介就忘了災民的苦與痛了嗎？阻擋災害準備金，不就是放任台南人曝露在風險之中嗎？」民進黨正告謝龍介和國民黨：人民的生命和財產安全，不該是政治操作的籌碼，「別再當薪水小偷了，請好好上班，儘速讓總預算付委審查！」