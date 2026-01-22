歲末年終，許多公司陸續舉辦尾牙春酒，但這場慰勞宴卻成為不少社畜的惡夢。近日有網友在Dcard抱怨，尾牙不僅要上台「當猴子」表演，還被強迫參加團康遊戲，讓他大喊「受夠了」。究竟尾牙辦在週六算加班嗎？如果不想去 尾牙 理由該怎麼說？鴻安法律事務所律師引用勞動部規定指出，關鍵在於「是否強制」，若強制員工在假日出席，雇主就得依勞基法給付加班費，否則最高可罰100萬元。
Dcard網友怒吼：員工當猴子娛樂主管
一名網友在Dcard發文抱怨，公司尾牙像是一場折磨，每半小時就要玩一次吹桌球、疊杯遊戲，高層主管在台上看戲，基層卻像小丑一樣娛樂老闆。原PO更揭露超扯傳統，竟然要員工自掏腰包 200 元當抽獎金，讓他不禁感嘆：「虛假的尾牙是員工表演，真正的尾牙應該是紅包拿好、路上小心。」
貼文引發大批苦主共鳴，紛紛留言：「下班還要跟老闆吃飯就是變相加班」、「最恨為了尾牙下班留下來練舞」、「可以取消直接折現給我嗎？」不過，也有人分享表示很喜歡去尾牙，因為「保底有6000元 、只要吃飯就好，去年我抽到兩個獎快兩萬元，挺爽的」。
律師揭密：強制參加就適用勞基法
針對民眾最關心的權益問題，鴻安法律事務所指出，尾牙若辦在假日（如週六、週日），到底算不算加班？其實尾牙 假日 加班費的認定標準，在於是否「強制」。若公司規定尾牙 強制參加 勞基法認定這屬於「工作時間的延伸」，只要雇主有點名、列入考績，或揚言不參加會懲處，假日出席就必須給付加班費或補休。
表演算工時？不去會扣全勤嗎？
許多年輕人最恨的環節就是才藝表演，究竟尾牙 表演 算加班嗎？勞動部及法界人士均認定，只要是在雇主「指揮監督」下提供的勞務，包含強制練舞、彩排、上台表演，都算工時。
至於尾牙 沒去 扣全勤是否合法？律師解釋，若尾牙屬「自願參加」性質，雇主不得因員工缺席而扣發全勤獎金；但若是「強制參加」且公司已依法給付加班費，員工無故未到，則需依請假規定辦理。
資料來源：Dcard、鴻安法律事務所、臺北市政府勞動局
