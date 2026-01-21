超商本週買一送一優惠出爐，全家表示，今（21）日起門市出示會員，可享有霜淇淋10元多一支，且本週五六日還有康康五買一送一優惠，自1月23日起至25日前，農心辛拉麵、檸檬氣泡水、海鹽焦糖雪糕、好麗友好多魚海苔餅乾都買一送一，好多魚餅乾換算下來單包免13元。
🟡全家便利商店
全家今（21）日起至1月25日限定，掃描全家會員，門市購買霜淇淋不限口味10元多一支。1月新口味為「草莓優格霜淇淋」，以酸甜草莓果香搭上優格的清爽乳酸感，口味甜而不膩、冰涼滑順，尾韻還帶著淡淡草莓香氣，正是專屬於冬季的果實滋味，甜筒則搭配專屬蘋果紅餅皮，淡淡粉色帶有奶香與酥脆口感，與「草莓優格霜淇淋」超搭。
📍門市｜1月23日至1月25日
◾Niseko海鹽焦糖雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾FMC檸檬氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾農心 辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾好麗友好多魚餅乾海苔口味買1送1，5折（原價25元、特價13元）
🟡7-11霜淇淋第二件半價
7-11即起至2月3日前，每週五六日雪淋霜、酷聖霜霜淇淋憑icash2.0、icashPay享任選第二件半價。1月7日至2月17日，每週五六日思樂冰全品項第二杯半價。
1月霜淇淋新口味為「甘王草莓卡士達」霜淇淋，攜手知名甜點品牌「亞尼克菓子工房」合作，以甘王草莓入料，拌入香濃滑順的卡士達，果香濃郁、口感層次更加明顯。且只要加價10元即可升級「泡芙款霜淇淋」。
資料來源：7-11、全家
