▲蕾菈和瘋男晨灰互動曖昧，他還進出同棟華廈。（圖／瘋男晨灰YouTube）

蕾菈去年9月和DJ湯宇結束3年婚姻，近來被爆和YouTube團體「瘋男」成員晨灰互動親近，兩人還一同反家，蕾菈表示目前沒有戀愛的想法，也說晨灰家常常會有很多朋友在，不太會有單獨相處的狀況，而晨灰過去也曾和網紅鄭若青傳緋聞，將價值250萬元的保持捷大方借她開。根據《CTWANT》報導，蕾菈去年8月就曾被直擊在國際德州撲克競技賽事結束後，和當時還未宣布離婚的老公湯宇分道揚鑣，她前往大安區一處華廈，而本月16日再度被直擊和晨灰一同從該棟華廈步出。對於外界揣測，蕾菈表示，「他是非常好的朋友～目前沒有任何戀愛的想法，偶爾會去他家打打麻將、聊天玩桌遊，他家也很常會有非常多的朋友同時都在現場，也不太有單獨的情況發生。」事實上，蕾菈6年前就曾在整人挑戰中打給晨灰，問他有沒有砲友，還在社群感謝「肌肉棒子」晨灰，帶領她進入健身的區域，而蕾菈離婚後，也多次與晨灰合作拍片，包括新加坡、上海等，晨灰還擔任起蕾菈假男友的身分。不過蕾菈依舊強調，兩人真的太熟悉，這輩子都不可能在一起。不過晨灰也不是省油的燈，2021年底他生日時，「瘋男crazy man」另一名團員Nick和網紅鄭若青替他籌備了生日派對，Nick送他一輛250萬元的保持捷，還有人留言「跟若青好一輩子吧」，晨灰也常常將保時捷給鄭若青開，但鄭若青只認借車，不認戀情。