即將迎接金馬年到來，大家在除舊布新之際，鈔票也要換新，許多民眾也在等銀行開放換新鈔時間。根據往年央行慣例，7大公股行庫及郵局會在農曆春節前5個營業日開放換新鈔，並設立兌換專櫃。若以此推算，今（2026）年換新鈔時間從2月9日至2月13日，不過，確切時間還是要以央行公告為準，而且有些銀行ATM有可能會提前放入新鈔，讓民眾提款就可拿到新鈔，不用到銀行櫃台換新鈔。以過去慣例來說，央行都是洽請台灣銀、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政等8家金融機構，去年就選定456家分行及郵局為今年指定兌鈔地點，這些金融機構也都將開設「新鈔兌換專櫃」，另59家偏遠地區郵局則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。另外，央行也會在「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，讓民眾在央行官網、臉書及行動APP上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置；另結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找。此外，央行也會刊登公告，詳列指定兌鈔分行及郵局名單。此外，新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳也都會張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要的民眾可前往兌換。不過，央行也表示，由於資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額，民眾若無法充分兌得所需的新鈔，就要到其他鄰近兌換地點辦理。