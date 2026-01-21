今（21）日強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署發布「大雨特報」、「低溫特報」表示，受到東北季風影響，基隆北海岸、新北市山區、大臺北山區將有局部大雨發生；台南以北、南投、宜蘭、金門、連江，入夜則要注意10度以下氣溫，目前持續發布「低溫特報」。
🟡大雨特報
📌影響時間：21日上午至21日晚上
📍大雨：臺北市山區、新北市山區
⚠️低溫特報
📌影響時間：21日上午至21日晚上
📍橙色燈號2：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣
📍黃色燈號：新竹市、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、金門縣、連江縣
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
