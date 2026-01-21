我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林口長庚乳房醫學中心主任郭玟伶採用達文西手術治療乳癌。（圖／長庚提供）

根據國健署2022年統計，台灣乳癌年齡標準化發生率高達每10萬人口92人，持續蟬聯女性癌症首位。一名旅居美國的42歲女性，在美國被診斷為右側第二期乳癌，因須接受全乳切除，得知有親友在長庚接受手術治療，也返台就診。經過醫師評估，採取乳頭保留式單臂乳房達文西切除手術，目前於美台兩地追蹤。旅居美國的42歲陳小姐在美國被診斷為右側第二期乳癌，須接受全乳切除，在驚嚇難過之際，得知有親友曾罹患乳癌，在長庚接受達文西手術後復原良好，於是返台就診。林口長庚乳房醫學中心主任郭玟伶提到，經影像評估，其乳房皮膚與乳頭未有癌症侵犯跡象，可採用「乳頭保留式單臂乳房達文西切除手術」，但個案身形纖瘦，腹部沒有足夠的脂肪組織可用來重建乳房，因此選用矽膠義乳進行切除乳房後的立即性重建。術後病理檢驗結果顯示切緣乾淨，郭玟伶指出，個案返美接受後續治療，而美國主治醫師對於台灣能同時達到癌症切除標準並保留良好乳房外觀也感到驚艷。病人在接受化療和放射線治療後，目前也接受口服荷爾蒙治療和最新實證的標靶治療，並定期於美國及台灣兩地追蹤。郭玟伶解釋，達文西單臂手術系統僅需單一切口，最小約2.5公分即可完成多角度操作，可進行進行精細的組織剝離、隱藏傷口、減少術中出血，是非常適合使用在乳房切除手術的機械手臂系統，在保留美觀的前提下做精準的癌症切除。郭玟伶認為，女性過去害怕的乳癌治療，最在意影響生活品質與身體形象創傷，如今也因手術科技進步獲得解決。醫師解釋，從胸壁側面手臂放下時可隱藏的3至5公分直式傷口，以單臂達文西克服了胸廓與乳房弧度，在清晰穩定的視野下精細剝離並切除含癌的乳腺組織，包含前胸最內側以傳統或內視鏡手術容易產生死角的位置，完整保留乳房與乳頭皮膚，再以乳房重建達到外型恢復且正面無疤的效果。長庚乳房達文西團隊自2018年迄今已完成300多例乳房達文西手術，自2021年取得SP執刀醫師資格後，於2022年執行臨床試驗至今已累積執行超過50例SP單臂達文西乳房切除。