擁有百萬股民擁護的「國民ETF」元大高股息（0056）1月22日除息！想要參與這波配息的投資人請注意，今（21）天就是最後買進日，只要在今天收盤前持有或買進，就能在農曆年前領到這筆「年前紅包」。到底這次配多少？什麼時候發錢？專家怎麼看除息前後的操作？《NOWNEWS》為您整理最新懶人包。
0056本次除息關鍵資訊
• 配息金額：每股配發 0.866元（連三季維持此金額）。
• 除息交易日：1月22日（週四）。
• 最後買進日：1月21日（週三），就是今天！
• 股息發放日：2月11日（年前入帳）。
• 年化殖利率：以近期股價約38.4元計算，單次殖利率約2.25%，年化配息率達9%。
除息前買 vs. 除息後買？專家看法大不同
0056股價近期隨大盤攀升，這兩天想進場的投資人最糾結的就是「該搶在除息前買」還是「等除息後撿便宜」？
策略一：除息後進場（適合保守型）
投資達人「小犬的投資日誌」採取「除息後才買」的策略。他分析，0056近年填息率約7成，但填息速度偏慢，不追求馬上填息。他的做法是從除息日（1月22日）開始，連續7個交易日分批買進，不猜最低點，若慢慢填息是以時間換空間；若短期貼息則賺到了現金流資產。
策略二：不賣0050，領0056過退休生活（適合存股族）
理財作家施昇輝認為，只要0056每年配息能超過1元，就能維持基本生活。若配息不如預期怎麼辦？他霸氣表示：「那就賣0050啊！」重點在於紀律執行，0050與0056長期股價皆上漲，不需過度擔憂短期波動。
策略三：跟著除息領紅包（適合小資族）
存股達人孫太指出，本次股息發放日為2月11日，剛好在農曆過年前。跟著除息領到的這筆錢，剛好能成為過年的紅包基金或是旅遊基金，是生活最實質的底氣。
0056填息表現如何？
不用太擔心貼息！統計0056改為季配息後的10次配息紀錄，有8次成功填息。最快僅花6天就填息，最慢雖耗時84天，但長期來看表現穩健，是想要穩定現金流投資人的好選擇。
重點提醒：想要領息的投資人，務必把握今天（1/21）最後買進機會！
資料來源：小犬的投資日誌、理財作家施昇輝、存股達人孫太
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
• 配息金額：每股配發 0.866元（連三季維持此金額）。
• 除息交易日：1月22日（週四）。
• 最後買進日：1月21日（週三），就是今天！
• 股息發放日：2月11日（年前入帳）。
• 年化殖利率：以近期股價約38.4元計算，單次殖利率約2.25%，年化配息率達9%。
0056股價近期隨大盤攀升，這兩天想進場的投資人最糾結的就是「該搶在除息前買」還是「等除息後撿便宜」？
策略一：除息後進場（適合保守型）
投資達人「小犬的投資日誌」採取「除息後才買」的策略。他分析，0056近年填息率約7成，但填息速度偏慢，不追求馬上填息。他的做法是從除息日（1月22日）開始，連續7個交易日分批買進，不猜最低點，若慢慢填息是以時間換空間；若短期貼息則賺到了現金流資產。
策略二：不賣0050，領0056過退休生活（適合存股族）
理財作家施昇輝認為，只要0056每年配息能超過1元，就能維持基本生活。若配息不如預期怎麼辦？他霸氣表示：「那就賣0050啊！」重點在於紀律執行，0050與0056長期股價皆上漲，不需過度擔憂短期波動。
策略三：跟著除息領紅包（適合小資族）
存股達人孫太指出，本次股息發放日為2月11日，剛好在農曆過年前。跟著除息領到的這筆錢，剛好能成為過年的紅包基金或是旅遊基金，是生活最實質的底氣。
0056填息表現如何？
不用太擔心貼息！統計0056改為季配息後的10次配息紀錄，有8次成功填息。最快僅花6天就填息，最慢雖耗時84天，但長期來看表現穩健，是想要穩定現金流投資人的好選擇。
重點提醒：想要領息的投資人，務必把握今天（1/21）最後買進機會！
資料來源：小犬的投資日誌、理財作家施昇輝、存股達人孫太
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。