越南旅遊市場強勢復甦，交出亮眼成績單。越南去年共吸引2,117萬名國際遊客到訪，不僅刷新歷史新高，年增幅更超過2成，成長速度遠遠拋離全球平均約5%，也高於亞太地區約8%的平均水準，成為區域內最吸睛的觀光黑馬。旅遊熱潮也直接反映在經濟數據上，綜合外國媒體報導，越南去年國內生產毛額（GDP）成長8.02%，其中服務業貢獻超過一半，而旅遊業正是推動服務業快速擴張的核心引擎，帶動餐飲、住宿、交通與零售等產業全面升溫。從旅客來源來看，中國依舊是越南最大的國際客源市場，去年赴越旅遊的中國旅客高達528萬人次；南韓則緊追在後，以超過433萬人次排名第二。大量亞洲旅客回流，被視為越南觀光全面復甦的重要指標。分析指出，旅遊人次爆發式成長，與越南政府去年推出的一系列「放寬簽證」政策密不可分。越南單方面免簽國家擴大至24國，電子簽證（e-Visa）更開放給全球所有國家申請，大幅降低入境門檻。此外，越南也同步拉長旅客可停留時間，電子簽證的停留期限從原本30天延長至90天，免簽旅客的停留期限則從15天延長至45天，讓外國遊客能更從容規劃深度行程，被業界視為「留客」關鍵政策。在觀光熱度持續升溫下，越南旅遊部門並未放慢腳步，據悉已為今年訂下更高目標，力拚吸引2,500萬名國際遊客到訪。外界普遍認為，只要簽證友善政策持續發酵，加上區域航空運能回補，越南有望穩坐東南亞旅遊成長最快的國家之一。