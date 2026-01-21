拿坡里粉絲看過來！「拿坡里披薩．炸雞」最新宣告，經典烤雞組合正式回歸了，8 塊烤雞特惠價只要199 元，活動期間即日起至 2 月 8 日止，原價 520 元的烤雞組合，特惠價 199 元，內容包含 2 隻雞腿、2 塊腿排、2 塊雞翅及 2 支山賊烤雞翅，一次就能享受多種部位與口感，現省 321 元。蛋塔也推優惠6入199元，平均每個才33元，另也有披薩買大送大優惠。
拿坡里表示，人氣招牌普羅旺斯烤雞，使用獨家香料醃製，經高溫烘烤後外皮金黃焦香、肉質鮮嫩多汁；8塊烤雞組合包含雞腿、雞腿排、雞翅，更有山賊烤雞翅，是刷上特製醬料，鹹甜交織，是不少老饕指定必點品項。
披薩買一送一（買大送大）也有 必吃花生嫩雞披薩
迎接農曆年前聚餐旺季，拿坡里同步推出新品口味大披薩買大送大優惠，原價 980 元，特惠價 490 元。其中全新花生嫩雞披薩以濃郁花生醬搭配鮮嫩雞肉與牽絲起司，鹹甜平衡、香氣溫潤；雙享口味披薩一次結合兩種人氣風味，滿足多人不同喜好。
蛋塔也推超低優惠 6入199元，平均每個33元
此外，新上市的經典蛋塔同樣成為門市熱銷甜點，酥脆塔皮搭配滑順內餡，冷熱皆宜。活動期間蛋塔 6 入原價 270 元，特惠價 199 元，限量供應，經常一出爐即迅速完售。多元支付結帳再享加碼回饋，使用街口支付綁定台新銀行 街口豬富卡結帳，可再享 3.5% 街口幣回饋。
🟡「拿坡里披薩．炸雞」烤雞組合活動資訊一覽：
適用門市：全台 139 間拿坡里門市（內用、外帶，外送及西湖店不適用）
活動日期：即日起至 2026 年 2 月 8 日止
優惠內容：
優惠一、8 塊烤雞（2 腿、2 排、2 翅、2 支山賊烤雞翅）原價 520 元，特惠價 199 元
優惠二、經典原味蛋塔新上市，6 入原價 270 元，特惠價 199 元（限量供應）優惠三、新品口味大披薩買大送大，原價 980 元，特惠價 490 元。
肯德基也有優惠：新版酥皮蛋撻買一送一！整盒優惠199元
肯德基表示，換酥皮配方全新「原味蛋撻」1月20日開賣，兩大新品上市限定優惠：
◾️蛋撻買一送一！PK雙饗卡APP會員享「單顆蛋撻買一送一」新品上市限定優惠（即日起至2月12日，限兌換乙次） 。
◾️整盒蛋撻199元！6入禮盒限時優惠199元（不限兌換次數）；手機點餐還可享指定套餐「加1元多1顆蛋撻」加碼優惠。
肯德基也提到，即日起至2月2日，4塊雞塊買一送一、「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻」99元、「咔啦脆雞 x 2＋小冰無糖綠茶」99元、「6塊炸雞桶餐＋2顆原味蛋撻」299元；「台酒花雕紙包雞」限時199元優惠爽吃「紙包雞＋雞汁飯＋原味蛋撻＋飲料」四件組。
資訊來源：拿坡里披薩．炸雞、肯德基
