迎接馬年到來，想要財運、好運「馬」上就來？一卡通公司搶搭馬年話題特別推出充滿濃濃年味的創意票卡，新春「馬上有錢」及「大吉大利」絨毛一卡通兩款，手掌大小外型超萌又喜氣，不僅要攻佔通勤族的感應機台，更希望成今年最火紅的走春時尚標配。結合時下年輕人最愛的療癒系絨毛娃娃，搭上馬年招財話題，一卡通推出兩款新年力作，《馬上有錢》款絨毛一卡通，可愛的小紅馬，馬背上有個金元寶，取其寓意祝福大家馬上有錢、財運滾滾來。另一款《大吉大利》絨毛一卡通，外型圓澎毛絨絨的小橘子，超萌的表情療癒又討喜，諧音梗大吉大利，讓大家每天把好運氣帶在身上，一整年都順心順利。一卡通公司指出，新春絨毛一卡通採用的是「一卡通PLUS」晶片，可透過APP的「票卡感應機」功能，進行票卡加值服務，可查詢卡片餘額及即時交易紀錄，免使用現金加值票卡超便利；一卡通儲值卡可搭乘全台捷運、公車、高鐵、台鐵、渡輪及YouBike 2.0等各式大眾運輸工具。鼓勵民眾實行綠生活，凡持記名一卡通搭乘大眾運輸皆可累積一卡通綠點，一卡通綠點1點相當於1元，可事後折抵交通搭乘、生活繳費、三大超商及美廉社等綠色交易。此外，為吸引民眾青睞，儲值卡的花樣越來越豐富，創意更是無極限，新春絨毛一卡通無論是送禮還是自用，都是帶著滿滿祝福意涵的實用好禮，有興趣的民眾請把握機會盡快入手。