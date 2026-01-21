我是廣告 請繼續往下閱讀

▲USGBC駐台代表盧智卿在閉幕致詞時表示，相信生質乙醇能成為台灣減碳的重要助力。（圖／USGBC提供）

▲USGBC在2025年籌組酒精汽油委員會及SAF技術委員會，召開多次會議。圖片左起為中經院能源與環境研究中心主任劉哲良、中經院國際所所長温蓓章、台灣區車輛工業同業公會業務處處長吳進昌、台灣區車輛工業同業公會機車產業政策小組召集人吳添福、美國在台協會農業組副組長白皓宇、USGBC駐台代表盧智卿、USGBC副總裁Cary Sifferath、美國堪薩斯州玉米委員會委員Derek Belton、國科會台灣淨零科技方案推動小組主任林耀東、中技社顧問王釿鋊、中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜、國際航空運輸協會台灣區總經理李育修、台灣經濟研究院研究一所副主任許中駿、中經院第三所高級分析師鄭睿合（前）及國家原子能科技研究院副所長郭家倫。（圖／USGBC提供）

面對 2050 淨零排放的國家目標，台灣運輸部門正面臨嚴峻的轉型考驗。為尋求具經濟效益且能快速落地的減碳解方，美國穀物暨生質產品協會（U.S. Grains & BioProducts Council, USGBC）與中華經濟研究院於昨（20）日共同舉辦「生質能源研究成果發表會」，發布2025年度研究報告。報告直指，台灣運輸部門距離 2030 年減碳目標仍有顯著缺口，建議陸運應盡速從現行的 E3（3% 酒精汽油）升級至 E10（10% 酒精汽油），空運則須導入 ATJ（酒精轉噴射燃料）技術以解決原料不足的困境，透過「陸空並進」的策略，務實推進綠色運輸轉型。這場發表會由美國穀物暨生質產品協會駐台代表盧智卿主持，USGBC全球副總裁Cary Sifferath及美國堪薩斯州玉米委員會委員Derek Belton特地來台參加會議，會中還有中經院區域發展研究中心主任劉大年、能源與環境研究中心主任劉哲良、國際所所長温蓓章、綠色經濟研究中心副研究員陳中舜等專家學者共襄盛舉，並邀集經濟部能源署、標檢局及中油、台塑化、車輛公會等產官研代表，針對生質能源的供應鏈建構與法規調適進行深度交流。劉大年主任致詞提到，中華經濟研究院與美國穀物暨生質產品協會合作三年，已成功向臺灣各界證明，引進 E10 乙醇汽油能有效填補運輸減碳的政策缺口，更進一步將視野擴展至 SAF，思考如何將全球低碳趨勢轉化為「在地落實」的具體行動。Cary Sifferath副總裁表示，很高興看到政府、產業、學界的參與，這凸顯了台灣能源議題的戰略重要性，台灣長期以來都是美國值得倚賴的經濟合作夥伴，在生質能源、低碳領域看到更緊密合作的可能性。過去20年美國的玉米乙醇在不增加耕地的前提下提升了相當幅度的產量，並透過碳捕捉技術，實現了更大的減碳效果，相信生質乙醇可以提供台灣能立即部署、具有擴展潛力的能源、減碳、農村經濟解決方案。Derek表示，在美國堪薩斯州，有三分之一的乙醇會被轉化為乙醇使用，過去幾年美國生產了非常大量的玉米，我們非常高興能找到新的途徑使用這些乙醇，為台灣能源盡一份心力。「減碳不應只是購買昂貴電動車者的權利，而應是所有燃油車主每週加油時的選擇。」中經院國際所所長温蓓章在發表「從 E3 試辦轉進 E10 普及」專題報告時，提出了「減碳民主化」的核心概念。温蓓章指出，依據交通部估算，即使落實第二期運輸部門溫室氣體排放管制行動方案，到 2025 年仍將面臨約 198.4 萬公噸的減碳缺口 。此外，國內車輛汰換率低，現有燃油車隊預計將持續運行至 2060 年代，單靠電動化難以在短期內解決既有車輛的碳排問題。研究團隊盤點發現，若全國汽機車全面改用 E10 酒精汽油，單一車輛可減少約 7.3% 的碳排，全台每年總計可減少約 202 萬公噸二氧化碳，恰能填補目前的政策缺口 。針對外界最關心的車輛適用性問題，調查顯示國內高達 92% 的機車與絕大多數小客車（包含車齡 5 年內國產車及多數進口車）在硬體上均能直接適用 E10，無需改裝。目前，經濟部標準檢驗局已啟動 CNS 15109（變性燃料乙醇）與 CNS 12614（車用無鉛汽油）的修訂流程，預計於 2026 年完成標準建置 。中經院建議，未來應透過稅費減免創造價格誘因，並結合明確的正面標示，讓 E10 成為民眾「更經濟且環保」的標準選項，解決過去 E3 推廣成效不彰的困境。在航空運輸方面，2025 年雖被視為「台灣 SAF（永續航空燃料）元年」，但原料供應卻成為最大隱憂。中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜在報告中警示，台灣 2030 年的 SAF 需求量預估達 24 萬噸，但國內目前主要依賴的廢食用油（UCO）原料，經轉化後僅能提供約 6 萬噸產能，缺口高達 18 萬噸。「若僅鎖定廢食用油單一料源，台灣航空業將面臨斷鏈風險。」陳中舜指出，全球 SAF 技術正從以油脂為主的 HEFA，轉向以酒精為原料的 ATJ（Alcohol-to-Jet）技術 。美國成熟的玉米乙醇供應鏈，結合碳捕捉（CCS）與氣候智慧型農業技術，其產出的 SAF 碳強度（CI）已大幅降低，完全符合國際民航組織（ICAO）的嚴格標準。報告建議，台灣應採取「供給多元化」策略。短期內以擴大 HEFA 產能並搭配進口成品為主；中期則應積極引進 ATJ 技術，甚至可參考英國「Project Speedbird」模式，在港區設立示範廠，利用進口低碳乙醇或本土農業廢棄物生產 SAF，建立具韌性的自主供應鏈。在政策工具上，陳中舜建議政府應從「使用端補貼」轉向「供應端義務」，對燃油供應商設定強制摻配比例，並引入「差價合約」（CfD）或參考新加坡模式徵收 SAF 附加費（Levy），以市場化機制解決 SAF 高昂成本的問題，降低投資風險。此次發表會不只停留在學術探討，更聚焦於產業實踐。美國穀物暨生質產品協會駐台代表盧智卿在閉幕致詞時強調，協會的角色不僅是倡議者，更是「供應鏈的建設者」。盧智卿表示，無論是陸運的 E10 還是空運的 SAF，核心關鍵都在於「料源的穩定性」與「技術的成熟度」，或許能協助台灣建構更多元、更安全的能源供應體系。「今天的發表會是一個里程碑，將科學證據轉化為政策行動的起點。」盧智卿指出，隨著國家標準的修訂與技術路徑的釐清，期待政府能加快立法腳步，讓 E10 盡快普及於加油站，讓採用 ATJ 技術的 SAF 為台灣航空注入潔淨能源。這不僅能協助台灣達成 2030 年的階段性減碳目標，更是確保台灣產業在全球綠色供應鏈中保持競爭力的關鍵戰役。本場論壇彙集了台灣生質能源發展的路徑圖與行動方案，獲得與會產官學研代表的高度共識。未來透過法規、技術與供應鏈的三方整合，台灣有望在交通運輸領域，走出一條兼顧能源安全與環境永續的轉型之路。美國穀物暨生質產品協會是一個非營利組織，致力於在全球推廣美國穀物及乙醇等相關產品。協會在台灣深耕多年，扮演台美農業貿易與技術交流的重要橋樑，近年來更積極協助台灣導入低碳汽油與永續航空燃料等解決方案，支持台灣邁向淨零排放目標。