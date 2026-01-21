我是廣告 請繼續往下閱讀

臉書粉專徐堂榮所飼養的比特犬，去年（2025），引發各界撻伐，當時有媒體報導飼主為避免動保處沒入比特犬，曾「」，不少網友在新聞底下留言好奇關說議員是誰？一名林姓男子，對於徐弘庭的公開回應也不予理會，還火上加油痛批徐弘庭四處恐嚇，害徐弘庭遭到「網暴」，，可易科罰金3萬元。林姓網友2025年3月17日晚間10點多在媒體臉書頁面留言：「(1982年6月21日一)，中國國民黨籍台北市政治人物，現為中國國民黨中央常務委員，第12-14屆台北市議員(大安區、文山區)，中國國民黨文傳會副主委，財團法人青年發展基金會執行長，，跨境創新創業交流協會常務理事」。徐弘庭發現被網友點名，隔天凌晨在新聞底下回覆：「林先生您好，現在是凌晨四點，，本人並不認識飼主一家，也從未處理過比特犬案件，但，您的留言已涉及在無證據的情況下栽贓造謠與誹謗污衊，懇請您於24小時內修正，否則我只能採取法律告訴以證清白」林姓男子沒打算收手，連兩次留言都標示徐弘庭的帳號，強調？「一開始還扯說是綠營議員關說，結果他們一查到是誰就趕緊刪文來劃清界線。」徐弘庭不滿林姓網友胡亂指控而報警提告，並在臉書澄清不認識比特犬飼主、也從未處理過比特犬的案件，他還說「台北地檢署傳喚林姓男子，他辯稱有新聞報導議員關說比特犬事件，「很多人提出影片暗示是徐弘庭」，國民黨桃園市議員詹江村一開始寫民進黨議員關說後來卻刪文，。檢察官曾嘗試調解不成，以加重誹謗罪起訴。北院審理時，林姓男子自稱有合理查證，他去查詢與動物比較相關、跟動保處比較密切的議員，法官調查，在林姓男子留言後，網友接續開罵「」、「」，代表林姓男子留言的確足以毀損徐弘庭的名譽，不過法官也不採信林姓男子「有人暗示徐弘庭」的辯詞，因為網友留言只說「應該是文山區的」、「大概率是國民黨議員吧」，判決指出，林姓男子，應該能理解網路貼文影響力有多大，也具有較高的查證能力，卻沒經過合理查證的程序，，具體指稱徐弘庭是關說議員，，考量林姓男子不認罪、沒跟徐弘庭和解，判處拘役30日、得易科罰金的刑度。比特犬2度咬人後，另一名國民黨台北市議員坦承曾打給動保處詢問處罰方式，以避免下次事件再度發生，他是基於關心選區的立場，在徵求飼主同意後，與動保處及辦公室同仁進行訪談。