▲詹詠然去年順利完成以「澳網」為研究對象的論文，正式獲得博士學位，並已考取A級網球教練證。（圖／詹詠然提供）

台灣網壇天后詹詠然正式宣布結束長達30年的職業球員生涯。回首這段漫長旅程，詹詠然最引以為傲的莫過於披上中華隊戰袍的榮耀時刻，她生涯共參加了4屆奧運、5屆亞運，更在亞運賽場橫掃5面金牌。在退役之際，她特別點名感謝多年來並肩作戰的戰友，並透露未來將以不同身份回饋台灣體壇。詹詠然的職業生涯在國際賽場上表現極其亮眼，除了4座大滿貫冠軍與世界第一的紀錄，她代表台灣在亞運會累積摘下5金3銀1銅。詹詠然感性表示：「我很榮幸可以打了4次奧運跟5次亞運，5面金牌真的是我小時候也不敢想過的事。」她將這些成就歸功於歷年來的搭檔，特別是與她一同為中華隊奮戰的戰友們。詹詠然感性致謝：「我要感謝所有過往的搭檔，尤其是台灣的搭檔，陪我打了這麼多比賽，包括『小胖』楊宗樺、莊佳容、我的妹妹詹皓晴以及歷屆隊友們。因為有大家的共同努力，才造就了這些美好的瞬間。」在詹詠然輝煌的亞運成就背後，其實一直與罕見疾病「姿勢性心搏過速症（POTS）」博鬥。這項疾病曾迫使她在24歲時放棄單打專攻雙打，但在2023年吉隆坡金恩盃時，她為了團隊需要，睽違8年再度回到單打賽場，並拿下2場重要勝利，協助中華隊重返亞大區一級。這份為國家隊戰至最後一刻的精神，也為她的職業生涯寫下動人的一章。談到退役後的規劃，詹詠然展現了「球場外也做足準備」的積極態度。她去年順利完成以「澳網」為研究對象的論文，正式獲得博士學位，並已考取A級網球教練證。詹詠然透露，目前雖然沒有細部明確的規劃，但首要目標是將自身累積30年的國際賽戰術與心理經驗傳承下去。「我希望能把自身多年來累積的經驗傳承回台灣，不論是對年輕一代或是想要成為更頂尖選手的運動員，未來如果有機會能盡一份力，我都希望能有機會回饋社會。」在開啟人生下一個篇章前，她也承諾會持續努力充實自我。