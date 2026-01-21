我是廣告 請繼續往下閱讀

國科會今（21）日舉辦「公民社會的淨零沙盒實驗–社區到政策的雙螺旋」成果交流會，期待以實際行動展現，「台灣總體減碳行動計畫」項下「社區驅動」策略的積極回應與支持。行政院副院長鄭麗君指出，淨零轉型也要走出「台灣模式」，用充沛公民社會的創新能量，證明台灣是一個善用科技、造福人類社會福祉，並且讓生活邁向更永續進步社會的國家。國科會主委吳誠文、國發會主委葉俊顯、公共廣播電視集團董事長胡元輝等共同見證並推動公民參與沙盒實證成果。吳誠文說，淨零沙盒計畫自2025年起，由具實績的沙盒試點團隊（大沙盒），結合學研團隊與業界專家進行輔導，協助具潛力之團隊逐步深化構想、補足量能，再以「育成團隊」（小沙盒）機制，形成「大帶小」的公民參與與協作推動模式，並使執行成果得以逐步銜接後續政策推動與制度化擴散。吳誠文表示，需要透過需求讓民間自動產生經濟循環的動力，特別拜託經濟部不要用「專案」來做，否則能支持的團體有限，要讓社會自動擴散，擴散到客委會、原民會、文化部、內政部等。鄭麗君說，自己過去大半年雖然都在忙著對美貿易談判，但仍定期主持淨零轉型專案小組會議，永續發展是社會共同願景。她強調，「社區驅動」是由下而上、以需求導向為核心的淨零科技創新推動模式；透過在地參與、跨部會協作與制度支持，強化公民行動能量，促使減碳措施深度融入於日常生活中，並強化民眾實際參與來帶動行為改變，加速淨零轉型目標的實踐。為擴大社區氣候行動的影響力，國科會特別強化跨部會的協作機制，與經濟部合作推動企業媒合，搭建民間團體與企業間合作管道，共同推動淨零商業模式，推進減碳產業鏈與企業社會責任（ESG）；並與環境部共同培育「第三方中介組織」，透過中介組織具備之技術、整合以及社區與政策溝通的能力，成為社區銜接淨零路徑的關鍵行動者。國科會與經濟部的聯合展區以「民間淨零商模試驗–從示範到市場的加速鏈」為題，展現團隊在陪伴輔導下，逐步對接經濟部的培力政策工具與加速器資源，最終與企業合作進入市場的成長歷程；而在國科會與環境部的聯合展區，則聚焦「淨零組織生態系–抓地力與網絡力」，探討社會基層組織如何提升核心能力，並藉由部會政策支持中介組織，協力由下而上推動淨零行動方案。