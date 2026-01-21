我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林女在施作結束後因暈眩撞到玻璃門，甚至一度摔倒在地導致臉上留下疤痕。（圖／翻攝畫面）

在台擁有400多間門市的連鎖複合式髮廊近期傳出消費糾紛，一名任職律師的林姓女子出面爆料，去（2025年）9月前往位於新莊區的分店進行美體SPA時遭到美容師暴力對待，疼痛到一度差點昏迷在現場，而美容在過程中更是頻頻離開工作崗位。直至結束按摩後，林女因暈眩不慎跌倒在地，導致臉部因此受傷留下疤痕，怒向店家求償除疤費用及精神撫慰金。然而，店家後續提出的賠償金額讓林女無法接受，憤而提告。這名林姓女子去（2025年）9月於店內購買20堂「G5完美曲線」課程，並於同月19日前往店家施作。過程中，由美容師代替店長操作儀器，並以淋巴堵塞為由用力捶打林女的背部、腋下等部位，要求增加按摩油也未見改善，相當疼痛。林女表示，美容師於操作期間多次以接電話、更換遺棄或接待客人等理由離開，導致全程整整花了2個半小時，後還因時間延誤催促其去淋浴。怎料，林女一起身後因暈眩直接撞上玻璃門，而後整個人再度趴倒在地，導致臉部受傷，且過程中沒有任何一個人上前關心，直呼：「怕變成全台第一個裸體死在浴室的女律師！」而這起意外也在林女的臉上留下疤痕，詢問醫美診所也表示要12次雷射才能改善，林女怒向店家求償除疤費用及精神撫慰金，但後續店家提出的賠償金額連雷射都不夠，決定到新北地檢署對店家提出過失傷害、詐欺等告訴，也已退掉價值10萬元的課程。對於林女的指控，店家表示已很有誠意要解決，目前全案已進入司法程序，不便對外進行說明。