必勝客表示，延續往年春節頂級海鮮比薩的熱銷口碑，今年必勝客研發升級推出「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」，特別添加口感Ｑ彈的鮑魚，PK APP外帶單點嚐鮮價只要499元：另還有去年推出即秒殺完售、將整隻龍蝦放上比薩的「金奢波士頓龍蝦海鮮比薩」同樣回歸，全台限量一千份。而達美樂同樣也有「極品大龍蝦金沙起司披薩」，與米其林入選餐廳「辰園」聯名，每套售價3888元，目前500份已售罄，可候補登記。
必勝客提到，歷年來穩坐必勝客年菜熱銷榜的海鮮系列比薩，今年再進化，首度加入鮮美Ｑ彈的鮑魚，打造「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」，以鮑魚搭配厚實鮮甜的干貝，再豪邁鋪上酥炸軟殼，還有蟹黃醬汁，即日起搶先開賣，大比薩原價968元，PK APP外帶單點嚐鮮價只要499元。
必勝客還宣布，去年一推出就搶到缺貨的「年度最頂級比薩」也回歸！去年獨家首創把整隻龍蝦放上比薩，「金奢波士頓龍蝦海鮮比薩」正式宣告開賣，嚴選波士頓龍蝦與焗烤起司交織出濃郁誘人的鮮甜香氣，再豪氣加上大蝦、干貝與蛤蠣，必勝客「金奢波士頓龍蝦海鮮比薩」優惠價1888元（原價2099元），即日起開賣，由於食材珍貴、全台限量僅有一千份。
2026年必勝客也推創新餅皮 烏魚子加五種起司
今年必勝客還有更多創新口味餅皮，像是「烏魚子」搭配「五重起司」，包含莫札瑞拉、帕瑪森、切達起司、康門貝爾起司、帕達諾起司，還推出買「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」可加購升級「金饌烏魚子火山熔岩餅皮」！餅皮加購原價 249 元，1月20日–2月9日早鳥優惠價只要 219 元。
另也推出「新春烏金噴發火山餐」，內含「金皇軟殼蟹鮑魚大比薩」並免費升級「金饌烏魚子火山熔岩餅皮」，再搭配第二個大比薩、副食六選一與 1.25L 飲料一瓶，特價1068元起。
🟡必勝客2026春節限定比薩一覽：
📍金皇軟殼蟹鮑魚比薩：
販售時間：即日起至3月2日（或售完為止）
販售價格：外帶買大送大/外送買大送小968元；PK APP外帶單點嚐鮮價499元販售通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK雙饗卡APP
📍金奢波士頓龍蝦海鮮比薩：僅限PK APP預購
販售時間：即日起至3月2日，全台限量1000份，售完為止
販售價格：優惠價1888元（原價2099元）
販售方式：本優惠僅限「單點」，不適用外帶買大送大、外送買大送小等套餐/優惠組合，且不可更換餅皮。僅限透過 PK APP 預購並於線上完成付款；需於取餐日前一日、門市營業時間內完成預購。若預購時間已超過門市當日營業時間 21:00 後，則需至少提前兩日完成訂購。
販售通路：PK雙饗卡APP
📍金饌烏魚子火山熔岩餅皮
販售時間：即日起至3月2日（或售完為止）
販售價格：限大比薩加購升級，加購價249元；1月20日–2月9日網路限定早鳥價219 元
販售通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK雙饗卡APP
達美樂也有龍蝦披薩 「極品大龍蝦金沙起司披薩」500份售罄可接受候補
不僅必勝客，達美樂同樣也有龍蝦披薩！奢華「極品大龍蝦金沙起司披薩」，還是與米其林入選餐廳「辰園」聯名，搭配讓顧客擺拍用的龍蝦殼、賀年卡、披薩刀與專屬披薩盒，每套售價3888元，達美樂官網顯示，目前500份已售罄，僅可候補登記。
