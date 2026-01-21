我是廣告 請繼續往下閱讀

▲已攜手走過20年的Super Junior，台灣特展將回顧20年來的珍貴影像、也會有展覽限定的設計商品，由台灣站獨家販售。（資料照／取自슈퍼주니어(Super Junior)FB）

《SUPER RECORDS》台灣站亮點搶先看

20年歷程回顧區

⭕

特殊任務體驗區

成員語音導覽

限定周邊商店

E.L.F 留言牆

亞洲傳奇男團SUPER JUNIOR成軍20週年紀念展覽《SUPER RECORDS》，將於2月9日至2月22日在台北新光三越A9 9F盛大登場，內容會帶領樂迷及粉絲回顧SUPER JUNIOR 20年的青春紀錄，包括成員親自錄製回顧新生，且還有展覽限定的設計商品僅在台灣站獨家販售。《SUPER RECORDS》紀念SUPER JUNIOR橫跨世代的音樂與青春旅程，打造全方位的沉浸式體驗，展覽以「音樂記錄」為主軸，串聯出SUPER JUNIOR自2005年出道至今的傳奇軌跡，邀請粉絲一同回顧並感受這段精彩旅程。展覽視覺設計將與韓國版本有所不同，除了20年歷程回顧區、體驗打卡區。珍貴影像、專輯設計、舞台造型一次展出韓國展 1:1 重製，身歷其境的打卡熱點：由成員親自錄製回顧心聲，陪伴粉絲共遊展場：展覽限定設計商品，只在台灣站獨家販售：寫下你與SJ的故事，成為特展的一部分為了讓所有粉絲都能參與這場屬於SUPER JUNIOR的20週年慶典，主辦單位透過官方社群平台，陸續釋出展覽資訊、應援任務、主視覺與限定周邊等消息，Klook也將於1月22日中午12點獨家開賣門票。