營建剩餘土石方全流向管理新制於今年元旦正式上路，立意雖在防堵非法棄土，卻引發產業劇烈動盪。國民黨台中市北屯區議員擬參選人吳宗學今（21）日指出，該制度設計嚴重脫離實務，已在全台營建業引爆「核彈級土方之亂」，不僅清運費用暴漲、工地癱瘓，更恐連帶推升房價、傷害居住正義，呼籲政府應立即務實檢討配套。吳宗學表示，目前全台約有 1.5 萬輛砂石車，但完成 GPS 安裝與審驗程序者竟不足兩成。在「未裝機即不得營運」的強制規定下，全台工地清運能量瞬間凍結。此外，合法土資場長期供給不足、容量趨於飽和，導致供需失衡加劇。吳宗學揭露，北部土方清運費用已從每立方公尺約800元，一路暴漲至3,000元，甚至出現5,000元的離譜叫價。他憂心表示，這種非理性的成本激增，正嚴重撕裂整體營建產業鏈，最終代價恐轉嫁至消費者身上。針對民生與居住權益的連鎖衝擊，吳宗學強調，營建成本短時間內大幅上升，勢必反映在房價上，讓購屋族壓力更沉重。目前許多老屋改建與都市更新案正值連續壁施工階段，若土方無法順利清運導致停工，住戶回遷時程將被迫延宕。吳宗學指出，政府不能只坐在辦公室裡看數據，卻聽不到工地的真實聲音。對於中小型建商而言，在央行信用管制與成本暴漲的雙重夾擊下，資金斷鏈與爛尾樓風險正快速升高，政府絕不可掉以輕心。為解決當前困境，吳宗學向中央與地方政府提出具體呼籲：設立國家級資源池：建議設置「國家級土方暫置資源池」，將土石方視為可再利用資源，而非單純廢棄物，並建立跨縣市調度機制。給予合理緩衝期，針對運輸業者應以輔導取代懲罰，避免倉促上路導致守法者受害。務實檢討配套：國土管理單位雖有補救措施，但應從根本簡化行政流程，解決合法收容地不足的硬傷。吳宗學強調，城市建設不能停擺，民眾的購屋權益更不該成為政策試錯的犧牲品。政府必須在環境永續與產業穩定之間取得平衡，否則一項守護國土的好政策，最終恐埋葬城市的未來。