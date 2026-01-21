我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議員則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，民進黨立委林俊憲今（21）日被媒體問到，陳亭妃若向主席賴清德請益一事，直言「賴主席一定叫她趕快簽字吧！」民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，民進黨下午舉行中執會正式通過提名，身兼黨主席的賴清德總統將替賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘三位參選人披掛競選背帶。對於初選落敗，林俊憲會前受訪時說，他在選前就公開說，每個人都要接受初選結果，這是黨員的責任，「我會接受初選的結果，每個黨員都要接受黨中央的安排」。對於陳亭妃未簽署三點協議，林俊憲回應，這是台南市所面對的一個隱憂，也是一個危機，大家不能裝作裂痕沒有看見，這個部分候選人確實排除，畢竟這些議員過去都曾受到傷害，這個恩怨是陳亭妃過去弄出來的，兩次議長選舉，台南都發生叛黨跑票的事，這對這些議員傷害非常大；他強調，這需要有一點智慧、耐性，去把它縫合。媒體追問，若陳亭妃未簽署，會不會讓議員挺不下去？林俊憲說，他不知道未來會怎麼發展，也不曉得外界怎麼看議員提出的那三點，應該是每個人看到那三點，隨時都可以簽，尤其對於在台南牽扯光電弊案、貪污案的郭信良，身為一個市長候選人，不應該再跟他有一些奇奇怪怪的關係，其實可以假借議員的要求，對外界做一點宣示，不過這確實還是需要大家用智慧解決。至於是否還有與陳亭妃接觸？林俊憲說，他們在黨團每週都會見面，「我想沒有問題」；對於陳亭妃若向賴主席請益，協調一下台南？林俊憲則說，那賴主席一定叫她趕快簽字吧！針對陳亭妃沒簽連署單一事，綠委郭國文也說，能見面都是好事，選後大家還是停留在選舉過程中的理念上分歧，希望能多碰幾次面、溝通幾次，讓大家共識差距縮小，當然有些可能無法一時完成的，就暫時擱置。郭國文提到，三點協議中，一時之間恐怕需要多點溝通，其實也可以先簽一點，保留一點，另外一點再談，各種方式可以處理，不要一下子全簽或是全部不簽，能用漸進式部分達成彼此意見間的分歧。對於陳亭妃是否能整合台南？郭國文說，候選人的角色很重要，基本上要化解和溝通，他相信每個候選人能初選過關，相信有其能耐。