▲楊男偷走知名日系品牌的襪子6雙、帽子5頂。（圖／翻攝畫面）

▲楊男除了偷竊知名日系品牌的商品外，另於超市內竊走11個起司。（圖／翻攝畫面）

新北市一名擁有多項竊盜前科的44歲楊姓男子，17日晚間於台北市信義區人潮眾多的信義商圈行竊後，在市府捷運站2號出口一帶亂晃，期間因不斷翻動背包內的物品，遭到眼尖的員警盯上。警方上前盤查後，發現楊男背包內有全新日未使用的日系品牌帽子、襪子以及超商起司，且同款項有相當多件。經店家清點對比確認商品短少，監視器也拍下楊男的行竊過程，警詢後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。據了解，信義分局三張犁派出所員警於17日晚間18時至21時正在執行捷運站安全維護勤務時，於人潮眾多的市府捷運站2號出口一帶，發現一名楊姓男子混雜於人群中，且頻頻翻動背包內的物品，舉止有異。員警上前盤查並經楊男同意檢視隨身物品後，發現其包內有全新未使用之日系知名品牌襪子6雙、帽子5頂以及超市乳酪11塊，數量顯與一般購物情形不符，且無法清楚說明物品來源。警方進一步在楊男同意下，陪同其前往鄰近門市查證，經店方清點比對後，確認店內商品確有短少，隨後調閱監視器影像還原其竊取過程，最終確認竊取商品之人即為楊男無誤，當場依涉嫌竊盜罪逮捕。經警詢後，已依規定檢附相關卷證移送台北地檢署偵辦。對此，信義分局強調，將持續強化捷運站及商圈周邊巡守勤務，對於任何可疑跡象均即時查處，以維護市民財產安全與公共秩序。