我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟公布2026年新球季背號，包含教練在內共有11人替換背號，西田明央、後藤駿太2位教練也分別選擇3、5作為新球季背號。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟今（21）日公布2026年新球季背號，包含教練在內，共有11人換上新背號，其中李振昌告別陪伴他回鍋中職8年來的34號球衣，新球季將改穿21號，李振昌也自曝34號背後故事，來自於感念旅日時期橫田久則教練的指導，因而穿上他兄弟時期的34號，以此表達感謝之意。而這個號碼，也在去年陪伴他拿下生涯首座 「東山再起獎」。2025年季中選秀加入中信兄弟大家庭的小象們，即將脫下象徵培訓的三位數背號，換上專屬於自己的職棒背號。這不僅是號碼的改變，更是職棒生涯正式起步的象徵，同時，新進教練團成員也將於2月2日開訓典禮正式亮相，請球迷朋友敬請期待。隨著 2026 年新球季即將展開，最受矚目的背號更動，莫過於李振昌正式將背號從「34」更換為「21」。「回首過去，我希望讓『李振昌的 34 號』停留在拿下東山再起獎的最美好結局。」李振昌隨後自曝當初選擇34號原因，是因旅日時期曾受到西武獅橫田久則教練的照顧，回到台灣後特別選擇橫田教練當年在兄弟所穿的 34 號，以此表達感謝之意。而這個號碼，也在去年陪伴他拿下生涯首座 「東山再起獎」。如今，李振昌選擇讓「34 號」在一個最適當的時機留存在自己的職業篇章中，他也希望將「34 號」交回球隊編制，開啟新的使用篇章，新球季他將換上象徵全新開始的21號，不僅重拾旅美時期的回憶，也代表著他在中信兄弟重新調整步伐、持續向前的決心。另外，原本穿著21號的彭識穎 ，新球季將轉任二軍助理投手教練，並改穿「00」號，以全新角色協助球隊培育投手戰力；新生代戰力楊祥禾也將從3號更換為6號，持續進化、迎向新的挑戰。