▲森田望智和佐久間大介吃拉麵的場景扣人心弦。（圖／天馬行空 提供）

透過影集《AV帝王》中性感形象一戰成名的女星森田望智，推出全新電影《午夜之花》，她在電影中增重7公斤、變身地下格鬥家，集結北川景子、佐久間大介、澀谷龍太等實力與人氣兼具的豪華卡司，細膩描繪人在逆境中彼此依靠、相互救贖的情感樣貌。本片成功入圍日本奧斯卡多項大獎，包括最佳導演、最佳劇本、最佳女主角、最佳女配角等重要獎項，話題與口碑持續發酵。電影《午夜之花》是日本金獎導演內田英治繼《午夜天鵝》後，再度直擊人心的人性力作，其中以影集《AV帝王》一戰成名、給人美豔印象的森田望智，為了演繹每天在地下擂台上以性命相搏的格鬥選手角色，在開拍前進行長達六個月的格鬥與重量訓練，並刻意增重七公斤，從體態、外表到心理狀態，全方位貼近角色，敬業態度備受肯定。森田望智坦言，除了外在轉變，真正困難的是對角色的同理與理解，「一開始，我完全無法想像自己站上擂台，也不明白多摩惠究竟為何而戰。但當我拚盡全力揮拳時，卻感受到一種活在當下的快感，這時我才真正理解，多摩惠戰鬥是為了感受自己還活著。」片中與森田望智有多場對手戲的青梅竹馬「阿海」，則由超人氣偶像團體Snow Man成員佐久間大介飾演，這也是佐久間大介繼《完美配對謀殺案》後，再度與導演內田英治合作，他在片中詮釋一名多年暗戀青梅竹馬多摩惠，卻只能無力看著她遊走在危險邊緣、從事出賣靈魂與肉體工作的街頭混混，一場兩人並肩吃著拉麵、聊起童年往事的戲碼，自然流露出兩人之間最純粹無暇的情誼，也成為全片情感亮點之一。佐久間大介也分享，這場拉麵戲是他印象最深刻的一場拍攝，「拍攝過程中，我深刻感受到阿海與多摩惠之間深厚的羈絆，也讓我對這個角色有了更深一層的理解。」內斂卻真摯的情感表現，成功跳脫偶像框架，展現不同以往的演技層次。《午夜之花》劇情描述，單親媽媽夏希（北川景子 飾）為了躲避債主，帶著兩個孩子逃到東京，即便日夜打工拚命維持生活，仍難以支撐家庭開銷。某個夜晚，她意外目睹毒品交易現場，為了孩子的未來與夢想，決定鋌而走險。她遇見了內心孤獨的地下格鬥選手多摩惠（森田望智 飾），多摩惠自願成為她的保鑣，兩人組成搭檔，踏入更加危險的交易世界，卻因一名女學生的意外身亡，讓命運走向難以預料的轉折。電影《午夜之花》將於2月6日在台上映，更多電影相關資訊可洽天馬行空官方粉絲團。