新莊再添大型商業新地標！宏匯執行董事柯愫吟透露，即將打造「宏匯二期」複合式商場，最快將在2028年開門見客，與捷運站結合，座落於環狀線與機場捷運雙軌交會區，包含公寓式酒店、商辦、商場，商場營業面積約6000坪，可逛街部分共有4層樓，距離宏匯廣場僅3分鐘車程。
宏匯廣場二期2028年登場！賣場約6000坪
宏匯指出，將於1月26日正式簽署「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建營運及移轉案」，宏匯二期整體規劃結合公共運輸轉運、商辦、商場及酒店式公寓，打造複合型交通樞紐。
柯愫吟表示，宏匯二期商場營業面積約6000坪、規劃4層樓可逛街空間，將會進駐包括餐飲等多元品牌，客群以25歲至45歲為主力，預計將在2028年至2029年間開幕。
宏匯廣場2025業績創新高！大面積改裝、挽肉と米將進駐
回顧既有的宏匯廣場，2025年營運表現再創新高，全年營收達53億元、年成長6％，並訂下2026年營收59億元的目標，年成長12％。宏匯表示，成長動能來自開幕以來最大規模的品牌升級行動，全館118家品牌同步調整，其中60家為全新進駐、58家為改裝升級。
展望2026年，宏匯廣場仍有多項改裝計畫進行中，包括UNIQLO（UQ）將擴大營業面積、GU有機會進駐，以及人氣餐飲品牌「挽肉と米」預計於2026年第四季登場。
此外，美麗新影城退出後，目前暫以臨時櫃位因應，未來規劃仍在評估中，不排除引進其他影城業者、但將縮小影城規模，或影城服務全面撤離，原空間轉為引進親子遊樂場、運動競技、岩盤浴等其他娛樂設施。
春節優惠1/29開跑！全館回饋最高12％
宏匯廣場新春檔期自1月29日開跑，首波推出全館累計消費滿3000元即贈200元購物金； 2月23日至3月4日再加碼推出週一至週四單筆滿2000元贈100元回饋。且因應名品、大家電與 3C 換購高峰需求，宏匯廣場同步規劃多重高額回饋。
此外，活動期間凡全館消費累計滿5000元，即可參加金馬年開運抽獎，有機會獲得象徵好兆頭的馬年金湯匙、搖搖馬硬金墜子、30 分鑽戒或8000元禮券等多項開運好禮，為新的一年添上滿滿好運。
資料來源：宏匯廣場
