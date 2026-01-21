我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國政壇即將迎來關鍵時刻，下個月8日舉行的大選進入最後倒數，但選前氣氛卻不只聚焦政見對決，「賄選」問題再度浮上檯面。泰國選舉委員會近日一邊調查多起涉嫌買票的指控，一邊呼籲選民拒絕金錢誘惑，共同打造乾淨、公平的投票環境。根據泰國商會大學最新公布的民意調查，有高達42%的受訪者認為，這次大選中買票行為將「相當猖獗」，顯示賄選早已成為選民心中的老問題，也替選舉公正性蒙上一層陰影。調查中也揭露了令人咋舌的「行情價」。部分受訪者估計，在曼谷及周邊地區，每張選票的報酬可能高達7,500泰銖，約新台幣6,500元左右；至於其他地區，買票金額多落在3,000至5,000泰銖之間，差距反映出不同選區的競爭激烈程度。儘管如此，民調也顯示選民並非全然向金錢低頭。超過七成受訪者表示，即便遇到買票行為，也不會因此投票給相關候選人。不過，仍有18%的受訪者坦言會接受賄選，另有28%的人表示，若候選人具備經驗或能帶來實際經濟利益，仍可能投下支持一票。面對爭議，泰國選舉委員會表示，本屆大選投票率預估不會低於2023年超過75%的水準，顯示民眾參與政治的意願依然高漲。當局也強調，正因投票率可期，更應將重點放在確保選舉誠信，避免金錢左右民主結果。至於政黨支持度方面，另一份民調指出，由納塔蓬領軍的人民黨目前聲勢最旺，為泰黨緊追在後，看守首相阿努廷所屬的泰自豪黨則排名第三。隨著選戰進入白熱化階段，能否在賄選疑雲下守住選舉公信力，將成為這場大選最受矚目的關鍵考驗。