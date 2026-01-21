我是廣告 請繼續往下閱讀

東南亞經濟版圖正站在關鍵轉折點。最新數據顯示，區域內各國成長動能明顯分化，過去長期穩定的排名恐被打破。其中，越南經濟表現一枝獨秀，不僅有望超越泰國，成為東南亞第三大經濟體，甚至被點名可能在未來幾年內挑戰新加坡的第二大地位。越南在2025年交出亮眼成績單，全年GDP成長率達8.02%，躋身東南亞成長最快的經濟體之一。關鍵動能來自製造業爆發，美越在去年7月達成貿易協議，大幅降低越南輸美商品關稅，刺激出口動能全面升溫，全年進出口總額首度突破9,000億美元，創下歷史新高。不僅如此，越南政府近年大舉投入基礎建設，也成為撐起經濟的另一隻腳。市場預估，2025年越南經濟成長率上看10%，若順利達標，名目GDP將突破5,000億美元，正式超車泰國，改寫東南亞第三大經濟體排名，人均GDP也有望跨過5,000美元門檻。相較之下，泰國經濟顯得步履蹣跚。政治動盪、與柬埔寨邊境衝突陰影未散，經濟面則同時承受旅遊業復甦不如預期、家庭債務高漲壓抑消費，以及美國關稅政策衝擊製造業等多重壓力。泰國央行預估，2025年GDP成長率僅2.2%，明顯低於年初期待。曾被視為東南亞製造業重鎮的泰國，如今優勢逐漸流失。日系車廠鈴木宣布停產，本田也縮減產能，旅遊業同樣不再是萬靈丹，2025年外國遊客人數與觀光收入同步下滑。經合組織（OECD）更預測，泰國2026年實質GDP成長率恐僅剩1.5%，出口成長明顯放緩。至於印尼與新加坡，仍穩居前段班但各有隱憂。印尼2025年經濟成長率預估5.12%，2026年可望達5.3%，靠內需支撐保持韌性；新加坡則在2025年受惠製造業反彈，GDP年增4.8%，但外部環境變數升高。星展銀行警告，若越南持續高速成長，最快在2029年，越南經濟規模恐正式超越新加坡，東南亞經濟秩序，恐怕才正要開始真正洗牌。