立法院藍白以人數優勢，昨日於程序委員會第8度擋下中央政府總預算，至今仍無法付委審查，對此行政院長卓榮泰今（21）日直球對決，要求就3兆1350億整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論，而不是由立法院來挑三揀四、阻礙國家的進步。而即將卸任的民眾黨立委黃國昌，過去面對辯論戰帖從未答應遭諷「超速仔」，如今卻罕見回嗆「好膽麥走」，將找黨團主任陳智菡負責對接，「卓榮泰可千萬別找藉口躲起來」。黃國昌過去多次被要求辯論從未答應，遭譏諷「超速仔」，如今確定卸任立委在即，卓榮泰下午直球對決要求與立院針對總預算辯論，未料黃國昌罕見秒答應，「卓榮泰好膽麥走」。黃國昌說，卓榮泰有時間像街邊混混一樣叫囂，不如先依法編列軍人加薪跟警消退休金的預算。不過，既然院長要求，那就有關於行政院違法編列預算爭議，民眾黨樂於與卓榮泰在公開的平台上，透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。黃國昌表示，也請行政院立即指派對口進行聯繫，民眾黨將由黨團主任陳智菡負責對接，「卓榮泰可千萬別找藉口躲起來」。