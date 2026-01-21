我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「FEVER SEASON」提供新手與回歸玩家強力成長支援。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子旗下經典MMORPG《新瑪奇》日前迎來史上最大改版「NEW RISE」，以地下城優化、裝備繼承與細工改革等重磅內容，廣獲玩家熱烈好評。明（22）日第二波更新將強勢登場，萬眾矚目的全新祕法──「禁忌鍊金士」與「幻變槍手」正式覺醒！以豐富技能打造全新戰鬥定位，為米列希安開啟更高階、更極致的戰鬥新篇章。本次改版解放兩大祕法流派，帶來突破框架、前所未有的戰鬥進化體驗，宣告角色養成邁入全新世代。兩大全新祕法如下。融合「戰鬥鍊金術」與生活才能「藥品研究」，打造兼具輸出與支援的高戰術流派，更是首次以生活才能作為副才能的祕法。玩家可依配方組合「屬性結晶」與「藥草」，釋放出足以扭轉戰局的禁忌力量，在攻防之間精準掌控戰局節奏。結合「雙槍」與「鍊成鍊金術」，為「雙槍」才能首度升級為祕法的全新進化，象徵射擊流派正式邁入高階戰力時代。不僅為攻擊射程最遠的祕法，武器外型亦將依技能類型即時變化，呈現機關槍、狙擊槍與迫擊槍，依敵我距離靈活調整火力與戰術，釋放更具侵略性的輸出節奏。改版針對多項核心系統進行深度優化，以提升遊戲冒險品質。未來升級失敗，不再降低等級；覺醒回音石之消耗AP也改為固定值套用，大幅減輕角色培養負擔。並新增可直接進入音樂盒前方的便利功能，讓操作更加順暢。凡持通行證即可無限次數入場！除了有機率獲得「暗夜使者／終焉武器完成品」，還能額外得到「精製裝備」設計圖、聚能材料，以及「喀輪巴斯」、「格倫貝爾納」等高階副本入場券，讓玩家盡情衝刺戰力巔峰！：商業模式大革新！玩家可使用人型模特展示整套裝備並販售，更首度開放限時租借機制，讓時裝流通更靈活，收藏與販售策略自由度升級，打造前所未有的時尚戰場！「Fever Season」冬季成長活動火熱進行中！無論是初踏愛爾琳的新手，還是久違回歸的玩家，登入即可領取豐富強化支援物品，包括經驗值加倍券、各式戰鬥補給，以及新祕法才能所需的AP等，助力玩家快速提升戰力，盡享成長樂趣！