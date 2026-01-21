我是廣告 請繼續往下閱讀

吉隆坡國際機場近日傳出疑似新型詐騙手法，一名操中文口音、打扮時尚的中國籍女子，在第一航站樓向旅客借錢搭車，卻在被民眾舉手機拍攝時立刻拖著行李快步離開，整個過程被拍下並在網路瘋傳，引發網友熱議與警惕。綜合《東方日報》、《中國報》及《星洲網》報導，流傳的影片顯示，該名女子身穿名牌服飾、手提名牌包，在機場公共區域主動向旅客搭話借錢。拍攝者上前詢問借錢理由，並要求對方再說清楚時，女子察覺自己正被錄影，隨即轉身離去，行徑相當可疑。據了解，這類人士常隨身攜帶 LV 等名牌包款，刻意營造「經濟能力良好」的形象，接著向會說中文的旅客訴苦，聲稱與朋友來馬來西亞做生意時走散，身上沒帶現金，僅需「幾十令吉車費」即可解圍，藉此博取同情，但實際上卻是「濫用他人的善意」。發布影片的網民指出，他在機場已不只一次遇到相同情況，「一出來就有人來搭訕借錢」，而且對方使用的說詞幾乎如出一轍，包括「可以說中文嗎？我是來做生意的，跟朋友走散了，能不能借我一點錢坐車？」讓人懷疑背後是否為慣犯集團。更引發討論的是，每當事主準備拿起手機拍攝，這些借錢者往往立刻躲避鏡頭，甚至轉換地點繼續向其他旅客下手。有影片畫面顯示，當事人追拍時，對方竟拖著行李一路狂奔，迅速消失在人群中，畫面相當戲劇化。根據《星洲網》報導，文章中整理多名網友在社群平台分享的照片與經歷，顯示曾有多名疑似中國籍男女，在不同時間、不同地點，以幾乎相同手法向人借錢，讓不少民眾直呼：「使用藉口的套路太像」。部分網友更透露，曾被開口索要高達500令吉的車費。不少網民呼籲，若在機場遇到類似情況，應保持警覺、避免直接給錢，可建議對方向警方或機場人員求助，必要時在確保自身安全的前提下拍攝存證。針對此事，《中國報》引述吉隆坡國際機場警區主任拉威助理總監表示，警方已介入調查，後續結果將對外公布。