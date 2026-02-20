我是廣告 請繼續往下閱讀

▲姚冶誠好賭，蔣介石日記裡藏不住對她的憎恨。（圖／蔣中正日記抄本，翻攝國史館檔案史料文物查詢系統，經AI後製）

▲蔣緯國幼年曾玩藥水導致起水泡，蔣介石日記痛罵姚冶誠「看顧不周」。（圖／蔣中正日記抄本，翻攝國史館檔案史料文物查詢系統，經AI後製）

為了母親而娶毛福梅，但蔣介石從來就沒愛過這個女人。愈發厭惡，其中一個重要原因，正是他在外另結新歡。1911年，一次偶然機會下，24歲的蔣介石在上海結識了姚冶誠。當時姚冶誠身分為所謂的「細作娘姨」，負責替風塵女子管理衣物首飾、梳理髮髻。原本已婚的她，因丈夫染上吸食鴉片惡習，且時常對其施暴，最終離異，被迫流落至名為「群玉坊」的妓院，並在此與蔣介石相遇。兩人日久生情，進而同居。辛亥革命後，蔣介石投入反袁護法行動，頻繁往返日本、上海、杭州與山東等地，姚冶誠始終追隨左右，甚至將多年積蓄全數交給蔣介石。儘管出身低微，蔣介石對她仍懷有感激之情，最終將姚冶誠納為妾室。在姚冶誠身上，蔣介石一度找到情感慰藉。1916年，蔣介石納她為妾，意在照料生活起居。同年，國民黨大佬戴季陶與日本護士重松金子生下一名男嬰，因顧忌家庭壓力，將孩子託付給蔣介石收養，並取名為「緯國」，交由姚冶誠照料。1918年9月7日，蔣介石在日記中寫下：。隔年，一家三口更前往廈門鼓浪嶼停留三個多月，生活一度顯得悠閒愜意。然而好景不長，兩人關係逐漸出現裂痕。姚冶誠性情好賭，常因出身背景影響，通宵達旦在家中聚賭。蔣介石在日記中直言：。不僅對其行為感到厭煩，也認為她未能用心教養蔣緯國。真正令蔣介石憤怒的不只姚冶誠好賭。1920年5月16日，蔣介石在日記中進一步寫道：。意思是，在蔣介石病重住院之際，前來照顧的並非姚冶誠，而是他人，這件事對蔣介石造成極深打擊，也加深他對姚冶誠的不滿。隨後，兩人關係急遽惡化。姚冶誠得知蔣介石心生嫌隙後，曾以吞食鴉片相逼，企圖自殺作為要脅。至1921年前後，蔣介石在日記中提及姚冶誠時，多以「悍婦」形容，雙方徹底撕破臉，往日恩愛不再。不過，蔣介石始終無法完全與姚冶誠斷絕關係，主因在於蔣緯國。每次爭吵後，蔣介石雖動念離開，卻因擔憂姚冶誠離去後，蔣緯國無人教養，始終猶豫未決。最終，蔣介石與姚冶誠選擇分居。距離反而讓兩人關係稍有緩和，蔣介石致信姚冶誠時，仍會寫下「無時不想著你與緯兒」等親密字句。1927年，姚冶誠移居蘇州，因持續撫養蔣緯國，生活上仍獲得蔣介石的照料。