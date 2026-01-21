我是廣告 請繼續往下閱讀

新一期公費醫學生計畫更具彈性 石崇良：將特別困難科納入

為了解決偏鄉人力不足，國內公費醫學生制度將續推，預計招募750人；年限部分則拉至15年、違約金高達1千萬。但醫事團體認為，海量的高中及大學畢業生，在不了解臨床勞動條件的情況下擠破頭，令人更加擔憂。衛福部長石崇良則說，學士後醫學生基本上都是成年人，在決定上可以自行選好公費服務道路再入學。第三期公費醫學生計畫（115年至119年）將於今年推動，衛福部醫事司簡任技正卓琍萍指出，按照草案，今年首度分為兩組招募人力，包括「政策任務科」及「人材羅致困難科」。前者年限會變成15年、後者則是10年。卓琍萍說，政策任務科是要配合國家特定醫療政策培養醫師，科別初步為重症醫學科、臨床病理科、小兒外科、司法精神科醫學等。不過，卓琍萍提到，服務地點不只限偏鄉，會由衛福部指定服務機構及地點；而未來公費醫學生的違約金更會提高至1千萬。相關草案預計2月9日召開督導小組會議，並邀集專家學者討論、蒐集各界意見，同時希望在7月底前定案公告。台北市醫師職業工會批評，近期衛福部在未經團體共識的情況下，直接將公費醫學生政策再延長5年，預計再招募750名，工會認為，縱使條件如此修惡，預計仍可能會有海量的高中及大學畢業生，在不了解臨床勞動條件的情況下擠破頭，令人更加擔憂。衛福部長石崇良今（21）日回應，公費醫學生的人數並沒有增加，但在錄取名額分配上有進行調整，明顯增加學士後醫學生的比例。他說，學士後醫學生基本上都是成年人，跟高中剛畢業考上大學的學生不同，可以自行決定，選擇好這條公費服務的道路後才入學。石崇良認為，在這一期的公費生計畫也讓它更具彈性，除了過去希望以偏鄉為主的5大科服務之外，隨著人口結構改變，把一些招募特別困難的科別也納入，且不限於在偏鄉服務。石崇良舉例，「小兒外科」、「司法精神專科」等科別，在國家社會發展或政策上是需要的，這些科別都是在醫院服務，服務年資也會比下鄉服務者更長一些。