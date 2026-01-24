我是廣告 請繼續往下閱讀

▲晟敏（左）正值SJ宣傳期時突宣布與金思垠（右）婚訊，遭批不顧及團體。（圖／晟敏IG@_liustudio_）

韓國男團Super Junior已邁入出道20年，大部分成員也都到了40歲的年紀，從青少年到展現成熟魅力的最帥大叔。其中，兩位成員晟敏與厲旭也先後步入婚姻，但兩人結局卻大不同，先行一步結婚、並已當爸的晟敏，從宣布結婚後，就引發批評，甚至不斷被部分粉絲逼退團。反觀厲旭從認愛到結婚，都受到大家祝福，不只婚禮直接湊齊13位元老成員、以及2位小分隊成員全現身，粉絲也大力支持他繼續以SJ身分活動。而這個超大反差，就是在兩人宣布婚訊的態度與時間點。厲旭與女團TAHITI出身演員Ari（金善映）於2020年公開認愛，穩定交往4年後，選擇在2024年3月、個人活動相對穩定的時期，以親筆信宣布婚訊，誠懇告知粉絲即將結婚的好消息，表達了對粉絲的尊重，粉絲也給予理解，並大力祝福厲旭，也支持他所有包含團體與個人的活動。厲旭宣布婚訊後，在5月底舉行了溫馨的私人婚禮。婚禮上，直接迎來所有SJ成員，甚至包括已退隊的成員韓庚、起範、強仁，以及子團SJ-M的周覓、Henry都到場祝賀，13+2共15人的歷史性同框，還大跳經典歌曲〈Sorry, Sorry〉，直接逼哭大批粉絲。但先行一步結婚的晟敏，卻至今都沒被部分粉絲認可。晟敏在2014年與音樂劇演員金思垠爆出戀情，並在不到1個月便閃電宣布婚訊。而宣布婚訊當時，正值SJ巡迴演唱會與專輯宣傳期，被粉絲認為完全不顧及團體利益。晟敏最令粉絲不滿的就是對溝通的忽視，當年還傳出他將粉絲贈送的禮物轉送給妻子，並在社群平台上阻斷與粉絲的溝通等，多種行為讓韓國粉絲後援會忍不住發起「Sungmin Out」，要求他退團的抵制運動。相比厲旭獲得支持的持續活動，晟敏自從2017年後，便迫於輿論壓力無限期暫停團體活動，至今已近10年未參與SJ專輯、演唱會等活動。晟敏也隨後轉型為演歌（Trot）歌手，與妻子一同現身綜藝大談婚姻生活，雖然開啟了個人事業第二春，但卻也與部分SJ老粉漸行漸遠。而兩人婚後的差異，也探討了粉絲對於偶像戀愛甚至結婚的想法，比起反對，粉絲需要的只是偶像對於多年支持自己粉絲的態度，希望在看到偶像幸福同時，也希望自己長年的喜愛與應援不被辜負。