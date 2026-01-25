美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日再度挑戰徒手攀爬台北101，Netflix提供全球直播，許多網友看到手心狂冒汗，不過網友發現直播中，有民眾在台北101內部近距離拍攝，還跟霍諾德打招呼，怒批「這些在建築物裡面干擾的人真的很丟台灣的臉」。
只穿攀岩鞋、拿止滑粉就上 眾看直播狂冒手汗
霍諾德今（25）日重新挑戰徒手攀爬台北101，全球都相當關注，有網友觀看直播也很緊張，「我人在螢幕前一直狂流手汗」、「這個傢伙真的只拿一雙攀岩鞋、一袋止滑粉，跟太太擁抱後，就走去入口開始換裝要開爬」，令人感到震撼。
不過在霍諾德開始攀爬6分鐘左右，竟有不少民眾在台北101內部，近距離拍攝霍諾德，甚至跟霍諾德打招呼，霍諾德邊爬也邊給予回應，節目主持人和來賓也針對這點討論，表示建築物裡面有人真的會把她嚇死，主播則說，因為台北101是一個公共建築，大家就是一邊工作，一邊看霍諾德攀爬。
網友怒批台北101未清場 干擾挑戰
但有網友在Threads發文怒批，「這些在建築物裡面干擾的人真的很丟台灣的臉」、「101居然沒有清場建築物裡面的人」、「還有一堆廣告哈哈哈」、「看到狂流手汗，然後一直看到人這樣Alex不會分心嗎」。
有其他網友感到無言，認為台北101應該先進行清場，「這些想近距離看熱鬧的人有沒有想過可能讓Alex Honnold分心而發生意外？聽到三位主播數度針對這點在討論。Taipei 101是不是應該事先掌握這種可能性，而對大樓內部進行清場」。
霍諾德徒手攀爬台北101直播資訊
節目名稱：《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）
直播時間：1月25日上午9時，全程實況約120分鐘
直播平台：Netflix全球播出（需加入付費會員）
免費觀看地點：預計在台北101對面公園、信義廣場周邊大螢幕轉播
免費線上即時影像：YouTube可搜尋「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」，以及「Alex Honnold Taipei 101 Live」。
資料來源：Netflix、Threads
