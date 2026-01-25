每年的12月底到1月份都是台灣的尾牙季，公司都會舉辦尾牙活動，讓員工能開心抽獎、領年終獎金來過個好年。不過，近期卻有上班族分享，在尾牙上有工讀生抽到最大獎，卻因為公開喊話「要交換禮物」而惹怒老闆，導致未來公司政策出現變化，過程曝光後也引發上班族熱議。
工讀妹子幸運抽到尾牙大獎！公司群組舉動惹怒老闆
近期有民眾在臉書「爆怨2公社」分享公司尾牙的遭遇，有一位20多歲的工讀生妹妹參加尾牙抽獎，結果抽到了「最大獎」鍋具，但因為平時用不到，於是就在公司群組內發文表示：「各位哥哥姐姐晚上好，今天尾牙我抽到這個最大獎，但我用不到，有沒有人想跟我換的？」
不到兩分鐘，就有前輩回應：「我沒辦法跟你換，不然蠻想要的，哈哈，我家放不下了，但這是最大獎欸！」又過了12分鐘，才有下一個人在群組發聲，而且就是老闆本人，並當場在群組開始訓話：「尾牙抽獎是公司體恤員工的一個心意，私下問大家就算了，這樣下次都改成獎金3000元為最大獎了。」
工讀生妹妹公開換尾牙禮物惹怒老闆的對話曝光後，也立刻引來大批上班族關注討論，一票人力挺老闆，「支持老闆，有尾牙、還有抽獎已經不錯了，並不是所有工作都有」、「妹妹有點不長眼，我們公司尾牙沒給工讀生抽獎欸，更何況還是最大獎」、「公開換獎品真的很不長眼睛……在大群問讓老闆沒面子」、「這老闆這樣的反應代表他買這個獎品遠超出3000元，這年頭老闆也不好當」。
但也有不少上班族吐槽，「給現金最實際啦，老闆至少罵完有發現問題」、「最大獎是鍋子，拜託給我3000」、「大家可要好好謝謝工讀生妹妹的勇敢，替大家爭取到更好的福利」。
工讀生尾牙能抽獎已經很佛了！真實數據曝光
工讀生能參加尾牙就是福利了嗎？根據求職平台「小雞上工」過去的調查數據，身為兼職的工讀生，大約只有20%獲得公司邀請參加尾牙，其餘8成的打工族則無法到場。其中，能到場的2成幸運打工族，又只有約4成可以參加抽獎。
《NOWNEWS》記者本人在大學時期，也曾在一間小型公司擔任工讀生，並參加過兩年的尾牙。第一年時，公司在尾牙上的抽獎有讓工讀生一同參加，結果當年有其他工讀生抽到最大獎紅包，卻有不少正職人員空手而歸，讓現場氣氛一度有些尷尬；到了隔年，公司則只讓工讀生參加尾牙用餐，但已不再具備抽獎資格。
因此，綜合多數人的經驗來看，許多公司的工讀生其實沒有資格參加尾牙抽獎，就算能參加尾牙，也不會與正職人員享有相同的抽獎權益，顯示出兩者之間的區別。這次事件中的工讀生妹妹已算是相當幸運的打工族，老闆的反應也並非完全沒有理由。
資料來源：小雞上工
