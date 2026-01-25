1月最後一周衝刺，提神咖啡寄杯補起來。7-11表示門市有指定現煮飲品買1送1、買2送2。星巴克買一送一uniopen聯名卡限時1天爽喝。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（1月25日至1月31日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。

🟡7-ELEVEN
📍門市｜1月21日至1月25日
◾珍珠焙火烏龍奶茶買1送1，5折（原價75元、特價38元）

▲7-11門市珍珠焙火烏龍奶茶買1送1。（圖／7-11.com.tw）
📍門市｜1月21日至2月3日
◾黑糖粉粿剉冰2杯99元，6.6折，（原價75元、特價50元）
◾椰香芋見西米露2杯99元，5.8折，（原價85元、特價50元）
◾黑金燒仙草2杯99元，6.6折，（原價75元、特價50元）

▲7-11暖心暖胃飲品2杯99元。（圖／7-11.com.tw）
📍APP｜限1月27日，限icash Pay
◾中杯精品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）

▲7-11限1月27日使用icash Pay支付，APP中杯精品美式2杯99元。（圖／7-11.com.tw）
📍門市｜1月21日至1月25日
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
◾大杯特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）
◾珍珠奶茶買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾琥珀小葉紅茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）

▲7-11至1月25日指定現煮飲品買2送2。（圖／記者黃韻文攝）
📍APP｜1月14日至1月31日
◾大杯精品美式／精品拿鐵365杯1萬6888元，4.2折（原價110元、特價46元）
◾大杯濃萃美式365杯8888元，4.9折（原價50元、特價24元）
◾大杯濃萃拿鐵365杯1萬2888元，5.9折（原價60元、特價35元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶365杯8888元，5.4折（原價45元、特價24元）
◾特大杯美式62杯1888元，5.1折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵48杯1888元，5.6折（原價70元、特價39元）
◾特大杯厚乳拿鐵40杯1888元，5.6折（原價85元、特價47元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶56杯1888元，5.6折（原價60元、特價34元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶56杯1888元，5.6折（原價60元、特價34元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式40杯1888元，5.2折（原價90元、特價47元）

▲7-11特大杯美式寄杯優惠，若自帶杯單杯最低25元開喝。（圖／7-11.com.tw）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾熱香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買

🟡全家便利商店
📍門市｜1月21日至1月25日
◾特大杯拿鐵2杯89元，6.4折（原價70元、特價45元）
◾特大杯美式2杯89元，7.4折（原價60元、特價45元）
◾特大杯冰金門高粱酒香檸凍美式2杯89元，5.6折（原價80元、特價45元）
◾大杯仙女醇奶茶第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）

▲全家本周咖啡優惠特大杯拿鐵2杯89元。（圖／全家family.com.tw）
🟡星巴克
星巴克買一送一天天喝，周一（1月26日）持uniopen聯名卡消費大杯以上買一送一。周三至周五（1月28日至30日）於外送平台foodomo，活動期間全日買特大杯那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂買1送1。

▲星巴克1月26日周一持uniopen聯名卡消費大杯以上買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克1月26日周一持uniopen聯名卡消費大杯以上買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）
🟡萊爾富
📍門市｜1月25日、31日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）

📍門市｜1月21日至2月10日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾燕麥奶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾泰式奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）

📍門市｜1月21日至2月20日
◾鴛鴦珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾泰式珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾檸檬焙烏龍冰茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾十利抹茶歐蕾29元，5折（原價60元、特價29元）

▲萊爾富咖啡買一送一。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）
🟡美廉社
📍APP｜1月7日至2月3日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）

▲美廉社美式、拿鐵都有買5送5優惠。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
🟡85度C
85度C周三（1月28日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（1月30日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。

▲85度C周五咖啡日中大杯咖啡第二杯半價。（圖／85度C FB）
▲85度C周五咖啡日中大杯咖啡第二杯半價。（圖／85度C FB）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜1月24日至2月8日
◾精品美式買10送8，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵買10送6， 6.3折（原價55元、特價34元）
全聯分批取（點此）

▲全聯「分批取」精品美式買10送8。（圖／全聯shop.pxgo.com.tw）
🟡路易莎咖啡
路易莎即日起至2月28日前出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。此外，路易莎推出冬季限定聯名飲品「人蔘蜜香檸檬」，每杯都完整加入一整瓶桂格養氣人蔘（單瓶定價69元），中杯售價65元。

▲路易莎會員在上午11時前咖啡第2杯5折。（圖／路易莎咖啡louisacoffee.co）
