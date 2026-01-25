我是廣告 請繼續往下閱讀

霍諾德挑戰不可能的任務！神速91分鐘登頂成功

最終霍諾德在上午10時31分、僅花91分鐘就登頂成功

▲霍諾德今日一早9點挑戰攀登台北101，最後僅花費91分鐘左右成功登頂，寫下攀岩歷史新頁。（圖／記者葉政勳攝）

霍諾德挑戰101攀登成功寫歷史新頁！回顧過程超緊張

成為繼法國蜘蛛人亞倫．羅伯特（Alain Robert）第二位登頂101的人、也是第一位徒手攀登攻頂101的挑戰者。

▲霍諾德今日一早9點準時開爬台北101，真的沒繫保護繩，挑戰竹節構造中間的龍形裝置也是輕鬆克服，攀岩技巧非常高超。（圖／記者葉政勳攝）

▲霍諾德超極限雙腳懸空爬到101頂塔平台，引爆全場歡呼，最後成功花費91分鐘登頂。（圖／翻攝自Netflix轉播）

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午9點正式挑戰徒手攀登台北101大樓，現場聚集大批民眾朝聖，Netflix也透過直播放送全球，然而在上午10時30分左右成功登頂508公尺高的台北101大樓，現場歡聲雷動，寫下徒手攀岩的歷史新頁。這次霍諾德挑戰攀登101完全不依賴繩索以及安全護具，緊靠雙手雙腳和止滑鎂粉挑戰，也就是所謂的「徒手攀登」，被許多人視為根本不可能的任務。挑戰從上午9時開始，，讓現場以及看直播的觀眾都為他喝采。然而霍諾德這回挑戰徒手攀登101成功，又寫下攀登歷史新頁，回顧霍諾德挑戰過程，一開始速度保持相當不錯，在攀爬開始不到3分鐘霍諾德突然停下來，主持人還以為他是身體不適，沒想到是霍諾德正悠閒的挑歌曲來聽，現場笑成一片；隨後霍諾德繼續展現高超攀岩技巧，沿途不斷經過圓弧形設計、幾乎沒有施力點的「銀色龍形裝置」，也都順利過關。最後一路向上攀爬到89樓，霍諾德依舊相當自在輕鬆，還跟民眾隔窗自拍。到了越頂端受到塔頂低溫以及側風干擾，霍諾德還是不受影響，穩定的繼續向上攀爬，還在要上塔尖之前，還出現雙腳懸空、雙手放開懸掛在空中的畫面，讓在場觀眾都驚呼連連，最終花了91分鐘，在台灣時間10時30分鐘左右登頂成功，全球都一同為霍諾德喝采。