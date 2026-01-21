我是廣告 請繼續往下閱讀

美軍飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn）與海軍測量船瑪麗西爾斯號（USNS Mary Sears）16至17日通過台灣海峽，這也是今年度美國軍艦首度穿越台海，學者認為這是美國展現自由航行權的具體行為，反制中國民間台灣海峽是中國內海的說法；測量船通過台海，可能與美國近期開始蒐集第一島鏈內水域的「海底水下聲紋」等相關環境因素有關。美國海軍研究協會新聞（USNI News）刊登第7艦隊聲明，證實飛彈驅逐艦芬恩號與海軍測量船瑪麗西爾斯號通過台灣海峽。聲明強調，這次通行發生於「不屬任何沿岸國領海」的區域，通過台灣海峽展現美國捍衛所有國家航行自由的承諾。淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑表示，美艦通過的主要意圖是傳達美國在各地擁有「自由航行權」，針對中國大陸官方雖未明說，但民間常操作的「內水化」或「內海化」講法，美國透過行動來破獲這種「內海化」說法，關鍵在於美國想凸顯中國無法完全掌控台海的制海權。林穎佑表示，這次通過台海包含測量船，可能與近期強調的「無人潛艦」或「無人艇」運作有關。美國近期開始蒐集第一島鏈內水域的「海底水下聲紋」等相關環境因素，也以可以視為對去年中共圍台軍演後的一種回應方式，比起與關稅掛鉤，這更偏向軍事與外交上的表態。中華戰略學會資深研究員張競表示，我國從2024年12月14日之後，就不再主動揭露美軍機艦穿越台灣海峽看來，顯然美軍曾經與我方就此協商，並且制止國防部主動公布美軍在台海周邊的動態，否則以民進黨過去執政風格來說，怎有可能不去敲鑼打鼓、高調炒作美軍機艦穿越台灣海峽。張競表示，正因如此，17日中國無人機闖入東沙島領空時，國防部為何要拿捏思考5個半小時才對外公開，顯然就是因為涉及美艦穿越台灣海峽。當天晚上當解放軍東部戰區公布美艦穿越海峽後，國防部也是低調回應，並首度聲稱「國防部不會主動公布友盟國家機艦動態」。除可確認美軍必然曾與我方協商不公布美軍機艦動態，其政治意涵更有深入思考空間。瑪麗西爾斯號為探路者級（Pathfinder-class）的海洋調查船，屬於探路者級第6艘艦，以美國海軍預備役指揮官、海洋學家瑪麗·西爾斯（Mary Sears）的名字命名。瑪麗西爾斯號排水量5000噸，探路者級擁有3台多功能起重機、5台絞車及各種海洋設備，包括多波束迴聲測深儀、拖曳聲納、消耗性傳感器。探路者級測量船能夠攜帶34英尺（10公尺）水文測量小艇（hydrographic survey launches），用於在深度介於10和600公尺間的沿海地區和4,000公尺深水進行數據收集。海洋調查船主要任務是蒐集海洋地理、水文、聲學等數據。美國海軍「軍事海運司令部」（Military Sealift Command）公開資料指出，這類測量船所蒐集的數據，可直接支援海軍的潛艦與反潛作戰以及水雷戰與特種作戰需求。