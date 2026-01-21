我是廣告 請繼續往下閱讀

立委陳亭妃初選順利出線，將代表民進黨參選台南市長，對此其昨日拜會議長邱莉莉與挺憲派議員，因拒簽切割郭信良協議又引發爭議，外界也聯想將來郭信良將角逐立委補選，對此陳亭妃今（21）日接受專訪時表示，郭信良雖然基層實力深厚，但不適合擔任立委，「保證台南立委補選絕不會有郭信良這個選項」。陳亭妃昨日特別前往拜會議長邱莉莉等20多位挺林俊憲議員，對方拋出簽署3點協議保證，包括與郭信良切割；不得輔選國民黨籍、其他黨籍或曾攻擊民進黨的無黨籍議員候選人；正副議長尊重黨團自主，最終陳亭妃並未簽署後離去。陳亭妃今日接受網路節目專訪表示，身為台南市長不可能獨偏哪位候選人，市長就是公共財，目標所有民進黨議員都能全壘打，希望台南2026大贏，2028幫總統賴清德墊下最大的底氣。陳亭妃也強調，此次選舉郭信良都沒參與，且未來一定是提名民進黨籍正副議長候選人，很清楚目標就是以民進黨為原則，但認為機制應該要討論，而不是突然要她簽署，「這應該是頭一遭吧！」至於郭信良是否投入立委補選？陳亭妃直言，認為郭信良不適合擔任立委的角色，評郭信良基層實力深厚，但每個人有適合的角色，郭不適合立委，也不需要這麼辛苦，保證「台南立委絕對不會有郭信良的選項」。