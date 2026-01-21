我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市長選戰逐漸升溫，用最新媒體民調來看，其實訊息非常清楚。藍營熱門人選台北市副市長李四川尚未宣布，此刻民調就贏蘇巧慧15%，若真確定人選後民調勢必再往上拉。新北市長這一戰，藍營要打得贏、打得漂亮，關鍵在於「怎麼整合、誰來補位、如何擴大優勢」。從民調，先看區域結構。板橋向來是綠營指標區，蘇巧慧在板橋支持度43%，略高於李四川的40%，這並不令人意外；但只要離開板橋，情勢立刻翻轉。新店深坑、雙和、七星等區，李四川支持度全面超過五成，蘇巧慧則落在三成以下。三重新莊一帶，李四川也以47%明顯領先蘇巧慧的33%。土城樹林則呈現拉鋸，但李四川仍略佔上風。這代表什麼？代表新北並非「全面綠化」，而是存在高度可經營的藍營基本盤。更關鍵的是「中立選民」。中立選民中，37%支持李四川，僅20%支持蘇巧慧，仍有43%未決定。這是一個巨大的戰場，也是一個警訊—藍營若內耗，這群人很可能被動員、被棄置；但若成功整合，勝負仍大有可為。再看政黨結構就更清楚了。民進黨支持者有77%挺蘇巧慧，國民黨支持者90%支持李四川，民眾黨支持者中也有74%傾向李四川。這不是「三腳督」的基本盤，而是「只要整合，就能集中火力」的典型選舉。問題來了：藍白合，真的能贏嗎？答案是！如果沒有整合，一定輸；如果整合得好，未必不能贏。民調已經清楚告訴我們，若藍白共同推派黃國昌，蘇巧慧仍以39%對33%領先6個百分點；若推派劉和然，蘇巧慧更是以38%對29%領先9個百分點。表面看起來，藍白合似乎「還是落後」，但請注意另一個數字：未決定選民高達28%到33%。這代表選戰根本還沒開始。這時候，真正重要的不是「誰現在領先」，而是「誰能補齊不足」。坦白說，李四川離開新北市府決策核心圈已一段時間，這是事實，也是對手會主打的攻防點。但政治從來不是單打獨鬥。若李四川能與新北市長侯友宜形成清楚分工、分進合擊，並獲得現任副市長劉和然全面挹注，局面就會完全不同。劉和然的價值，在此刻更顯重要。長年深耕新北，對基層里鄰、行政體系、業務細節極為嫻熟，基層動員能力不容小覷；更重要的是，近期他在影音與社群上的表現，明顯補上國民黨最弱的一塊—年輕選票的溝通。治理專業、地方人脈、年輕語言，三者若能與李四川的政策高度與專業形象互補，對藍營而言，絕對是結構性的利多。至於黃國昌，話必須說重一點。藍白合不是口號，是責任。既然主張合作，就應該信守承諾：「贏了，就承擔；輸了，就輔選」。政治不能只談舞台，不談結果。若藍白因個人算計而分裂，最終受益的，只有民進黨。這場選舉，本質上不是「個人魅力之爭」，而是「治理路線之爭」。新北需要的是穩健、熟悉城市脈動、能把行政經驗轉化為生活改善的團隊，而不是只靠對立與動員的政治操作。民調已經把底牌亮出來了。藍營要不要贏，關鍵不在對手，而在自己。侯李結盟、藍白整合、分工互補，新北不是沒有勝算；但若繼續內耗、各算各的，輸掉的不只是一場選舉，而是選民對治理能力的最後信任。最後還是要提醒一句，藍白若真要合作，就必須說話算話。選民記憶猶新，2024年總統大選的教訓仍在眼前，當時因為承諾反覆、機制失信，最終不只讓整合破局，也重創支持者的信任。新北市不能、也不該重蹈覆轍。制度談清楚、規則訂明白，結果一出就共同承擔，贏的人扛責任，輸的人全力輔選，這才叫真正的合作。否則再多「合作宣言」，都只會淪為政治算計。新北這一仗，選民看的是誠信與成熟，而不是再一次的分裂劇本。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com